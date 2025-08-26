السر وراء قرار مدرب الزمالك الصادم ضد سيف الدين الجزيري

فجَّر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، مفاجأة صادمة للاعبه التونسي سيف الدين الجزيري عقب فوز الفريق الأبيض على فاركو بنتيجة 1-0، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

واعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد الفوز على حساب فاركو بهدف سجله الأنغولي شيكو بانزا.

أخبار ذات علاقة الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فاركو

وشارك الجزيري في الموسم الحالي مع الزمالك خلال مباراة وحيدة فقط أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى للدوري المصري حين حل بديلاً، بينما خرج من حسابات فيريرا خلال المباريات الثلاث التالية أمام "المقاولون العرب"، ومودرن سبورت وفاركو.

وأعلن فيريرا، في المؤتمر الصحفي، أن الجزيري لن يشارك في عهده، وسيعرف الجميع الأسباب لاحقاً.

أخبار ذات علاقة مفاجأة وهدّاف.. أكثر لاعب أبهر جمهور الزمالك أمام فاركو

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك مشاجرة كبرى وراء خروج الجزيري من حسابات المدرب فيريرا.

وأوضح أن فيريرا دخل في صدام مع الجزيري خلال تدريبات الزمالك بسبب رغبة المدير الفني في تغيير مركز لاعبه التونسي إلى جناح أيمن بدلاً من رأس حربة، وهو ما رفضه اللاعب التونسي.

أخبار ذات علاقة تلقى ضربات عديدة.. ماذا قدم نجم الزمالك خوان ألفينا أمام فاركو؟

وأشار إلى أن الجزيري دخل في مشادة كلامية حادة مع مدربه الذي قرر استبعاد اللاعب نهائياً من حساباته خاصة مع اعتراض اللاعب بأسلوب غير لائق.