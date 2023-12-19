7 خيارات أمام برشلونة لتكرار صفقة إدغار ديفيدز

وأضاف: "ستكون صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، كما فعلنا منذ سنوات عديدة مع إدغار ديفيدز".

وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة ستكون معقدة، لكن هناك بعض الأسماء التي يمكن أن تتناسب مع ما يحتاجه برشلونة، ورصدت 7 لاعبين يمكن لبرشلونة التعاقد مع أحدهم، وهم:

1. ريناتو سانشيز

كان ريناتو سانشيز (26 عامًا) أحد أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في أوروبا، وخاض الدولي البرتغالي مسيرة غير منتظمة، لكن ذلك لم يمنعه من ارتداء قمصان أندية مهمة بداية من بنفيكا، مرورًا ببايرن ميونخ، وانتهاءً بباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ريناتو سانشيز مع باريس سان جيرمان في 2027، ويلعب حاليًّا مع روما بنظام الإعارة.

لكن ريناتو سانشيز لم يلعب سوى 228 دقيقة حتى الآن هذا الموسم، ووكيل اللاعب هو الوكيل الشهير خورخي مينديز، الذي ساعد برشلونة على التعاقد مع جواو كانسيلو وجواو فيليكس بنظام الإعارة.