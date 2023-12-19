7 خيارات أمام برشلونة لتكرار صفقة إدغار ديفيدز
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن سعي برشلونة لتكرار صفقة الهولندي إدغار ديفيدز في السوق الشتوي المقبل.
وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أكد نية النادي الكتالوني لتعويض الغياب الطويل للاعب الوسط غافي بضم لاعب وسط يساعد الفريق في النصف الثاني من الموسم.
وذكّرت الصحيفة بتعاقد مع برشلونة مع إدغار ديفيدز لاعب يوفنتوس قبل 20 عامًا، الذي تحول من لاعب مهمش في يوفنتوس إلى لاعب مهم في برشلونة في النصف الثاني من موسم 2003/2004.
ونقلت "موندو ديبورتيفو" عن لابورتا قوله: "إذا تمكنا من تحقيق اللعب النظيف فإن الفكرة هي أن يكون لدينا لاعب وسط يعوض بطريقة ما خسارة غافي".
وأضاف: "ستكون صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، كما فعلنا منذ سنوات عديدة مع إدغار ديفيدز".
وقالت الصحيفة إن هذه الصفقة ستكون معقدة، لكن هناك بعض الأسماء التي يمكن أن تتناسب مع ما يحتاجه برشلونة، ورصدت 7 لاعبين يمكن لبرشلونة التعاقد مع أحدهم، وهم:
1. ريناتو سانشيز
كان ريناتو سانشيز (26 عامًا) أحد أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في أوروبا، وخاض الدولي البرتغالي مسيرة غير منتظمة، لكن ذلك لم يمنعه من ارتداء قمصان أندية مهمة بداية من بنفيكا، مرورًا ببايرن ميونخ، وانتهاءً بباريس سان جيرمان.
وينتهي عقد ريناتو سانشيز مع باريس سان جيرمان في 2027، ويلعب حاليًّا مع روما بنظام الإعارة.
لكن ريناتو سانشيز لم يلعب سوى 228 دقيقة حتى الآن هذا الموسم، ووكيل اللاعب هو الوكيل الشهير خورخي مينديز، الذي ساعد برشلونة على التعاقد مع جواو كانسيلو وجواو فيليكس بنظام الإعارة.
2. كالفين فيليبس
لم يجد الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس (28 عاما) الطريق الذي كان يتوقعه مع مانشستر سيتي عندما تعاقد معه السيتي من ليدز يونايتد في 2022 مقابل 55 مليون يورو.
ويرتبط كالفين فيليبس بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2028، لكنه لعب 306 دقيقة فقط حتى الآن هذا العام.
وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن كالفين فيليبس يرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس بنظام الإعارة مع خيار الشراء.
لكن يمكن لبرشلونة أن يحاول طلب استعارة اللاعب كما تعاقد مع جواو كانسيلو الصيف الماضي.
3. أندريه سانتوس
يبلغ البرازيلي أندريه سانتوس من العمر 19 عامًا وكان على جدول أعمال برشلونة عندما كان مع فاسكو دا غاما، قبل أن ينجح تشيلسي في التعاقد معه في 2022 مقابل 12 مليون يورو.
ويرتبط أندريه سانتوس بعقد مع تشيلسي حتى 2030، ويلعب حاليًّا معارا مع نوتينغهام فورست، لكنه شارك في 7 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقالت "موندو ديبورتيفو"، إن تشيلسي يريد استعادة اللاعب والبحث عن حل آخر، وبالتالي ربما تكون هناك فرصة أمام برشلونة لاستعارته في الشتاء.
4. توماس بارتي
ذكرت الصحيفة أن توماس بارتي لاعب ذو بنية جسدية قوية، وهو لاعب خط وسط بدني للغاية يبلغ طوله 1.85 سم.
ودفع آرسنال لأتلتيكو مدريد 50 مليون يورو في 2020 للتعاقد معه، لكن الغاني، البالغ من العمر 30 عامًا، واجه مشكلة في الاستقرار مع الغانرز بسبب الإصابات المفاجئة.
وبحسب "موندو ديبورتيفو" يرغب آرسنال في بيع بارتي، الذي يرتبط بعقد مع الغانرز حتى 2025.
وأوضحت أن اللاعب يرتبط بالانتقال للدوري السعودي أو الإيطالي، علما أنه لعب هذا الموسم 341 دقيقة موزعة على 5 مباريات، وقد يعود للدوري الإسباني من بوابة برشلونة.
5. بيير إيميل هويبيرغ
بيير إيميل هويبيرغ لاعب خط وسط دنماركي يبلغ من العمر 28 عاما، وطوله 1.85 سم، ويلعب حاليًّا دورًا ثانويًّا في توتنهام.
وشارك هويبيرغ في 671 دقيقة موزعة على 17 مباراة، ومنذ بداية الموسم ترددت شائعات عن إمكانية رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي سبتمبر كان هناك حديث عن اهتمام أتلتيكو مدريد به.
ولدى الدولي الدنماركي عقد مع توتنهام حتى 2025، لكنه قد ينتقل إلى برشلونة في السوق الشتوي المقبل في يناير 2024.
6. يان مفيلا
لا يرتبط يان مفيلا بأي فريق حاليًّا بعد رحيله عن أولمبياكوس في يوليو 2023، وقد سبق أن لعب لإنتر ميلان، وروبن كازان، وسانت إيتيان، ورين، وسندرلاند.
ويان مفيلا يبلغ من العمر 33 عامًا، وطوله 1.82 مترًا، ويرتبط بالانتقال لمارسيليا، وليون، وأتلتيكو مدريد.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أنه يمكن لبرشلونة أو أي نادٍ التفاوض مع اللاعب مباشرة دون أي عقبات؛ لأنه لا يرتبط بأي نادٍ.
7. غريغورز كريشوياك
يلعب البولندي غريغورز كريشوياك مع أبها السعودي، وينتهي عقده في 2024.
ويملك كريشوياك خبرة واسعة؛ إذ لعب في إنجلترا، وإسبانيا، وفرنسا، وروسيا، والسعودية، واليونان.
كما شارك في 10 مباراة دولية مع منتخب بولندا، سجل فيها 5 أهداف.
وقالت "موندو ديبورتيفو"، إنه على الرغم من أن أفضل مستويات كريشوياك قد انتهت، إذ يبلغ من العمر 33 عاما، إلا أنه يتمتع هذا الموسم بشخصية جيدة جدًّا مع أبها.
ولعب كريشوياك 20 مباراة مع أبها بواقع 1721 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة. ويمكن أن يكون متاحا لبرشلونة في يناير المقبل.