منتخب المغرب يتأهل رسميا لكأس العالم 2026

حسم منتخب المغرب تأهله رسميا إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الرائع على منافسه النيجر "5-0"، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب مولاي عبد الله الجديد، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وأصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين من قارة أفريقيا لكأس العالم 2026.

وسجل الصيباري الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 30، بعد تمريرة مميزة من يوسف بلعمري، لاعب الرجاء البيضاوي، تلقاها الصيباري داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة في شباك المنافس.

وأضاف الصيباري الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة الـ51، سجل أيوب الكعبي المغرب الهدف الثالث بعد أن استلم عرضية في منطقة الجزاء من يوسف بلعمري.

ومع الدقيقة الـ69، منح حمزة إيجامان المغرب الهدف الرابع برأسية جميلة بعد صناعة من نايف أكرد.

وفي الدقيقة 84، سجل عز الدين أوناحي الهدف الخامس للمغرب بتصويبة رائعة.

وبرز الصيباري كأحد اكتشافات الركراكي في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.

وسجل لاعب آيندهوفن ثلاثة أهداف سابقة أمام الغابون، وليسوتو، وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 18 نقطة في صدارة مجموعته، ويأتي خلفه تنزانيا برصيد 9 نقاط، وثالثا زامبيا برصيد 6 نقاط، والنيجر 4 نقاط، والكونغو برصيد نقطة واحدة في المركز الخامس.

يذكر أن المجموعة الخامسة للتصفيات تضم 5 منتخبات فقط، بعد انسحاب منتخب إريتريا في وقت سابق.

ويتنافس 54 منتخبا من قارة إفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وترتب على رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم زيادة حصة قارة إفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلا من 5، بجانب مقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الإفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.