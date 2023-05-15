ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يفوز على كريمونيزي ويطير بالوصافة
فاز يوفنتوس 2-صفر على ضيفه كريمونيزي صاحب المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكن جاءت إصابة بول بوغبا لتلقي بظلالها على الانتصار اليوم الأحد.
وشارك بوغبا الذي عاد إلى يوفنتوس، الصيف الماضي، لكنه عانى من عدة إصابات، في التشكيلة الأساسية لأول مرة، منذ أبريل/ نيسان 2022، عندما لعب مع فريقه السابق مانشستر يونايتد أمام ليفربول.
لكن اللاعب الفرنسي أصيب بعد 20 دقيقة وخرج من الملعب وهو يبكي وشارك أركاديوش ميليك بدلًا منه.
ومنح نيكولو فاجيولي التقدم ليوفنتوس بتسديدة قوية بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.
وحسم جليسون بريمر فوز يوفنتوس بضربة رأس من مدى قريب.
ويتقدم يوفنتوس ثاني الترتيب بثماني نقاط على ميلان صاحب المركز الخامس في صراع المنافسة على المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
بولونيا يفرض التعادل دون أهداف على روما
وفي مباراة أخرى تعادل روما، بتشكيلة تضم العديد من البدلاء، مع بولونيا دون أهداف، في ظل استعداد فريق المدرب جوزيه مورينيو لقبل نهائي الدوري الأوروبي، ليبقى دون انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.
واختار مورينيو منح راحة لبعض لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة باير ليفركوزن، يوم الخميس المقبل، حيث فاز روما ذهابًا بهدف، ولم يضم باولو ديبالا والحارس روي باتريسيو لتشكيلة المباراة.
وترك روما استحواذ الكرة لمنافسه بولونيا بنسبة تبلغ حوالي 70 %، وتقدم صاحب الأرض للأمام في بعض الأحيان، بينما اعتمد روما على محاولة شن هجمات مرتدة.
وبقي روما في المركز السادس برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلانتا سابع الترتيب، ويتأخر بنقطتين عن ميلان صاحب المركز الخامس، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: