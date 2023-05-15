ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يفوز على كريمونيزي ويطير بالوصافة

وشارك بوغبا الذي عاد إلى يوفنتوس، الصيف الماضي، لكنه عانى من عدة إصابات، في التشكيلة الأساسية لأول مرة، منذ أبريل/ نيسان 2022، عندما لعب مع فريقه السابق مانشستر يونايتد أمام ليفربول.

لكن اللاعب الفرنسي أصيب بعد 20 دقيقة وخرج من الملعب وهو يبكي وشارك أركاديوش ميليك بدلًا منه.

ومنح نيكولو فاجيولي التقدم ليوفنتوس بتسديدة قوية بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.

وحسم جليسون بريمر فوز يوفنتوس بضربة رأس من مدى قريب.

ويتقدم يوفنتوس ثاني الترتيب بثماني نقاط على ميلان صاحب المركز الخامس في صراع المنافسة على المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.