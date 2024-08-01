رد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن على أنباء رحيل عمر الساعي نجم الفريق إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

وقال الدكتور محمد جمال، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، عبر قناة (ETC) إنه لا توجد أي عروض رسمية حتى الآن وصلت إلى النادي لبيع اللاعب وهو نفس حال عبد الرحمن مجدي جناح الفريق.

وأشار إلى أن مسألة بيع اللاعبين لن تتم إلا حال الحصول على مقابل مالي ضخم، موضحًا أن عمر الساعي لن يرحل بأقل من مبلغ مليوني دولار؛ لأن الإسماعيلي باع مدافعه إياد العسقلاني بنحو مليون دولار، وهو يلعب في خط الدفاع.

وأضاف:" تلقينا اتصالات شفهية من جانب مسؤولي الأهلي وبعض الوكلاء، ولكن الأمر توقف في الفترة الحالية، ولا أعلم قيمة المقابل المالي الذي طُرِح، وهناك اتصالات من أندية أخرى عبر بعض الوسطاء".

وتابع:" الأهلي تواصل من خلال بعض مسؤوليه، ولكن الزمالك تحدث عن طريق بعض الوسطاء".

ونفى مسؤولو الإسماعيلي إمكانية رحيل عبد الرحمن مجدي إلى الأهلي بنغازي الليبي موضحًا أن اللاعب تلقى عرضًا بالفعل في شهر يناير الماضي للرحيل للفريق الليبي، ولكن المفاوضات تعثرت.

وأكد أنه لا صحة لعودة الثنائي أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومحمود متولي لاعب الأهلي للإسماعيلي في الموسم المقبل.

وقال عضو مجلس الإسماعيلي إنه يتمنى تطبيق مبدأ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص خاصة أن الزمالك يلعب مبارياته بالناشئين، بينما تتصارع الأندية من أجل البقاء.

وأضاف:" لا أستطيع توجيه اللوم للزمالك، ولكن الأزمة ترجع إلى عدم انتهاء منافسات الدوري المصري في مواعيدها الطبيعية خاصة أن الفريق الأبيض لديه مشكلة إيقاف القيد، ويريد تجربة بعض ناشئيه".

وأشار إلى أن الإسماعيلي واجه ظروفًا صعبة للغاية هذا الموسم برحيل العديد من العناصر الأساسية، مثل: باهر المحمدي وأحمد مدبولي وسيرجي آكا، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال نجح في الدفع بعدة لاعبين واعدين ومنحهم الفرصة للمشاركة.

وأكد أن الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي في بعض المباريات، مثل الزمالك وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبلدية المحلة، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في منظومة التحكيم.

وأتم قائلًا:" للأسف الأندية تدفع ثمن قرارات الاتحاد المصري، وإلغاء كأس مصر سيكون كارثة بكل المقاييس من الناحية المالية إلى جانب أن هناك أندية تحلم بتحقيق اللقب".