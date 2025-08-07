logo
رياضة

موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر وريو آفي

كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر السعوديالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2025، 6:30 ص

ينتظر عشاق الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مشاركته مع "العالمي"، مساء اليوم الخميس، في مواجهة ريو آفي البرتغالي، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين، بمعسكر النصر، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2025 - 2026.

ويختتم النصر مساء اليوم آخر مبارياته التحضيرية في معسكره القائم في البرتغال بمواجهة ريو آفي، الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "ألغارف" في تمام العاشرة مساء بتوقيت المملكة والقاهرة، ويتسع الملعب الذي يحتضن المباراة إلى 31 ألف متفرج، ويُنتظر امتلاؤه لمشاهدة الفريق النصراوي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر افتتح تحضيراته بالفوز على فريق سانت يوهان النمساوي بنتيجة 5- في النمسا، ووصل إلى البرتغال فواجه تولوز الفرنسي وفاز عليه بنتيجة 2-1، وخسر أمام أستريلا أمادورا بنتيجة 1-0.

ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إنستغرام" صورة له في التدريبات ليؤكد مشاركته في المباراة ضد ريو آفي، والتي ستنقل عبر تطبيق STC TV، وعلق قائلا: "نراكم اليوم في ملعب ألغارف"، في إشارة لمشاركته في اللقاء وانتظار دعم وتشجيع الجماهير.

ويختتم النصر ودياته يوم 10 أغسطس بمواجهة ألميريا الإسباني، وبعدها تعود البعثة إلى الرياض، لاستكمال التحضيرات قبل المغادرة إلى هونغ كونغ لخوض بطولة كأس السوبر السعودي.

 

 

