بعد أزمة فيديو العميد الأصلي.. تصريح مفاجئ من الحضري تجاه حسام حسن (شاهد)

تفجّرت أزمة حادة في الأيام الماضية بعد أن نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو يركض مع أحمد حسن مدير المنتخب ويناديه بلقب "العميد الأصلي".

ووصف العديد من المتابعين وعلى رأسهم الإعلامي أحمد شوبير الفيديو بأنه رسالة استفزازية لحسام حسن مدرب منتخب مصر الأول وعميد لاعبي العالم الأسبق قبل أحمد حسن الذي نال اللقب نفسه.

أخبار ذات علاقة لا يهمني عميد أو صول.. شوبير يشن هجوما ناريا على الحضري وأحمد حسن (فيديو)

وقال الحضري في تصريحات لقناة "أون سبورت" إن هناك سوء فهم حدث بعد نشره للفيديو موضحاً أنه لم يقصد أي إساءة لحسام حسن.

أخبار ذات علاقة هل غضب حسام حسن من محمد صلاح بسبب تصرفه تجاه عمر مرموش؟ (فيديو)

وأكد الحضري أنه سعيد بفوز منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0 مساء أمس الجمعة في تصفيات كأس العالم متمنياً الفوز على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل من أجل التأهل رسمياً للمونديال.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح يتوسط لحل أزمة كبرى لحسام حسن

وأضاف: "أبارك لحسام حسن وأتمنى له كل التوفيق مع منتخب مصر، وأعتذر عن أي سوء فهم حدث في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم قائلاً: "تواصلت مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري وأوضحت له الأمر، ورسالتي لحسام حسن أنني أتمنى له التوفيق مع منتخب مصر".