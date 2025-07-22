رسمياً.. الأهلي يعلن مشاركته في السوبر السعودي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مشاركته رسمياً في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

واعتذر الهلال عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بعدما أرسل خطاباً للاتحاد المحلي، مؤكداً تعارض موعد البطولة مع فترة الراحة المخصصة للاعبيه عقب المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة 5 أسباب.. لماذا يرفض يايسله مشاركة الأهلي في السوبر السعودي؟

وقال بيان صادر عن شركة النادي الأهلي إنها تلقت خطاباً رسمياً من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل، في هونغ كونغ استناداً على اللائحة التنظيمية للبطولة.

أخبار ذات علاقة شرط يايسله لمشاركة الأهلي في السوبر السعودي

وأكد البيان أن الشركة وافقت على خوض البطولة بما يتماشى مع أهداف الفريق وخطته الإعدادية للموسم الجديد بعد دراسة شاملة من جميع الجوانب.

وأضاف:" تأتي هذه المشاركة امتداداً لما قدمه الفريق في الموسم الماضي، واستناداً إلى موقعه في جدول الترتيب وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تمثل البطولة محطة تنافسية للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد".

أخبار ذات علاقة القرار الأكثر جدلاً.. هل يدفع الهلال ثمن الانسحاب من السوبر السعودي "غالياً"؟

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي منافسه القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 20 أغسطس المقبل، بينما يلعب الاتحاد ضد النصر في اليوم السابق.

ويلعب الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 23 من الشهر المقبل.