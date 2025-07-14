هل بدأ أوسيمين التمرد على نابولي؟

أصبح النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي، حديث الساعة في أروقة بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتبط اسم أوسيمين صاحب الـ 26 عاماً بالرحيل عن صفوف نابولي في الموسم المقبل وهو الأخير في عقده مع الفريق الإيطالي.

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وتلقّى اللاعب النيجيري عرضين للرحيل نهائياً عن صفوف نابولي من جانب الهلال السعودي وأيضاً غلطة سراي التركي.

وأعلن نادي نابولي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الفريق بدأ تدريباته استعداداً للموسم الجديد 2025 – 2026 بعدما تجمع لاعبو الفريق في مركز التدريبات من أجل إجراء الفحوصات الطبية والبدنية.

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وأشار النادي الإيطالي إلى أن أوسيمين تغيب عن تجمع لاعبي الفريق بعدما أرسل شهادة طبية تفيد بإصابته إلى إدارة نابولي.

تصرف أوسيمين فتح باب التكهنات حول تمرده على إدارة النادي الإيطالي التي تعرقل انتقاله رسمياً حتى الآن إلى فريق غلطة سراي.

وتقدم الفريق التركي بعرض لضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو ولكن أوسيمين يضغط بقوة للانتقال إلى غلطة سراي بعد أن لعب معاراً في الموسم الماضي للنادي التركي وحقق معه لقب الدوري المحلي.

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أوسيمين أبدى رفضه لفكرة الرحيل إلى الهلال السعودي رغم تقدم إدارة الفريق الأزرق بعرض أكبر مالياً لضم النجم النيجيري ووصل إلى 40 مليون يورو.

ويشمل عقد أوسيمين بنداً يسمح للاعب بفسخ عقده مقابل 75 مليون يورو.