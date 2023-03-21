لوكاكو على رادار أندية سعودية

كشف موقع "football insider"، عن اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي بالبلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد معه خلال الموسم الصيفي.

وقال الموقع الإنجليزي إنه من غير المرجح أن يعاود إنتر ميلان التعاقد مع لوكاكو، بعد انتهاء فترة إعارته في الصيف المقبل؛ مما فتح الباب أمام انتقال محتمل إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين السعوديين يرغبون في الارتقاء بدوريهم، ولذلك تعد خطوة روميلو لوكاكو اقتراحًا جذابًا لعدد من فرق دوري المحترفين.

ويلعب لوكاكو البالغ من العمر 29 عاما، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، والذي أعير إليه مرة أخرى في صيف 2022.

وسبق للمهاجم البلجيكي اللعب لعدة أندية أبرزها: رويال أندرلخت، وست بروميتش ألبيون (إعارة)، إيفرتون، مانشستر يونايتد، كما يلعب مع منتخب بلجيكا منذ 2010 .

وشارك لوكاكو هذا الموسم ناديه خلال 15 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وساهم في صناعة هدف آخر، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 55 مليون يورو.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 44 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 39 نقطة.