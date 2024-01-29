أسباب فشل منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

تعرض المنتخب المصري للإقصاء من بطولة كأس أفريقيا على يد نظيره الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، عن طريق ركلات الترجيح، مساء الأحد.

منتخب مصر قدم واحدة من أسوأ النسخ له في كأس الأمم الأفريقية، ربما تكون حتى أسوأ من تلك النسخ التي غادرها من دور المجموعات قبل سنوات.

لكن ما سبب الخروج المصري المبكر من البطولة أمام منتخب متواضع، مثل الكونغو الديمقراطية.