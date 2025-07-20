مثل وسام أبو علي.. 5 صفقات خرافية قد تنقذ هجوم الأهلي المصري

في تطور مفاجئ قد يعيد رسم مستقبل هجوم النادي الأهلي المصري، اقتربت وجهات النظر بشكل كبير بين إدارة القلعة الحمراء وكولومبوس كرو الأمريكي بشأن انتقال المهاجم الفلسطيني المتألق وسام أبو علي.

تشير التقارير الصادرة في الساعات الأخيرة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع عرض مالي ضخم من الجانب الأمريكي قد يصل إلى 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مزايا أخرى ونسبة من إعادة البيع مستقبلاً.

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هذا التقارب يفتح الباب على مصراعيه لرحيل المهاجم الذي أصبح قطعة أساسية في تشكيلة الفريق، ويجبر الأهلي على التحرك سريعاً في سوق الانتقالات الصيفي لتعويض هذا الفراغ المحتمل.

مع رحيل "القناص" المحتمل، تبرز على طاولة الأهلي عدة أسماء لمهاجمين من الطراز الرفيع، لكل منهم خصائصه التي قد تضيف قوة جديدة للخط الأمامي، فيما يلي استعراض لخمسة بدلاء محتملين يمكن لأحدهم أن يصبح نجم الشباك الجديد في الفريق الأحمر.

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1. لويس مونتيانو (سي إف آر كلوغ - رومانيا)

اللاعب الروماني الشاب هو الخيار الأمثل لمن يبحث عن مهاجم متكامل، مونتيانو ليس مجرد لاعب صندوق، بل هو "ماكينة أهداف" حقيقية أثبتت جودتها في الدوري الروماني.

قدم موسما استثنائيا بكل المقاييس، حيث توج هدافا للدوري الروماني بتسجيله 23 هدفا، وهو رقم يعكس حساسيته العالية تجاه المرمى وقدرته على إنهاء الهجمات من أنصاف الفرص.

يتميز مونتيانو بكونه لاعبا مهاريا يجيد التحرك خارج منطقة الجزاء، والمشاركة في بناء اللعب، وخلق الفرص لزملائه. هو ليس مجرد هداف، بل لاعب فريق من الطراز الأول. التعاقد معه سيكون بمثابة صفقة مدوية للأهلي وقفزة نوعية في إمكانيات الفريق الهجومية.

2. لاسه سيلفاغ نوردوس (لوتون تاون - إنجلترا)

يمثل المهاجم النرويجي خيارا مختلفا، فهو يجمع بين القوة البدنية والقدرات الفنية؛ ما يجعله مناسبا للكرة الحديثة التي تتطلب مهاجما محطة ولاعبا متحركا في آن واحد.

انتقل إلى لوتون تاون الإنجليزي في عام 2025؛ ما يمثل تحديا كبيرا في المفاوضات، كما لا يزال في بداية مسيرته مع الفريق الإنجليزي، حيث شارك في 10 مباريات، معظمها كبديل، لكنه بدأ في إظهار لمحات من إمكانياته.

هو مهاجم طويل القامة (1.94 متر) ولكنه يمتلك مهارات جيدة في التعامل مع الكرة على الأرض. انتقاله إلى بيئة تنافسية مثل الكرة الإنجليزية يرفع من قيمته الفنية والمالية، ورغم صعوبة الصفقة، إلا أنها تظل في نطاق القدرة المادية للأهلي إذا ما قرر النادي الاستثمار بقوة.

3. كليمنت مزيزي (يانغ أفريكانز - تنزانيا)

إذا كان الأهلي يبحث عن خيار مضمون يعرف الأجواء الأفريقية جيدا، فإن المهاجم التنزاني الشاب هو الحل الأمثل، مزيزي هو المهاجم الأفريقي الصريح الذي لا يحتاج إلى وقت للتأقلم.

تألق بشكل لافت في دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل 5 أهداف؛ ما يثبت قدرته على هز الشباك في أقوى البطولات القارية؛ إذ يتميز بالقوة البدنية الهائلة والسرعة الفائقة، وهو ما يجعله كابوسا للمدافعين.

ارتباط اسمه بالفعل بأندية كبرى في مصر مثل الزمالك وبيراميدز يؤكد أنه موهبة مرصودة بقوة. التعاقد معه سيكون خيارا واقعيا ومضمون النجاح بنسبة كبيرة.

4. مسلم أناتوف (مولودية الجزائر - الجزائر)

للأهلي الذي يفكر دائما في المستقبل، يمثل أناتوف مشروع مهاجم استثنائي. موهبة جزائرية صاعدة بقوة، قد يكون استثمارا طويل الأمد للقلعة الحمراء.

يشارك بشكل أساسي مع فريق تحت 21 سنة في ناديه، لكن أرقامه مع منتخب الجزائر للشباب هي ما تلفت الأنظار، حيث سجل 3 أهداف في 4 مباريات، وهو معدل تهديفي ممتاز.

ويتمتع بالسرعة والمهارة والقدرة على التسديد القوي والدقيق، جلبه للأهلي في هذه السن المبكرة سيعني بناء نجم للمستقبل يمكن أن يقود هجوم الفريق لسنوات طويلة، على غرار تجارب سابقة ناجحة للاعبين شباب انضموا للنادي وتألقوا.

5. يوسف إيرابي (هامربي - السويد)

مهاجم من طراز فريد يذكرنا بالقوة البدنية للمهاجم المصري السابق عمرو زكي، إيرابي هو المهاجم الذي يفتقده الأهلي حاليا، يبلغ من العمر 22 عاما وهو سويدي من أصول أفغانية.

إيرابي ليس مجرد لاعب قوي بدنيا، بل يجيد استخدام جسده بذكاء لاستلام الكرة تحت الضغط والتمهيد للقادمين من الخلف، وهي ميزة يعشقها المدربون الذين يعتمدون على الأجنحة السريعة، وهو أسلوب لعب الأهلي الحالي.

رغم أن عقده ينتهي في صيف 2026 وليس الصيف الحالي، إلا أن قيمته السوقية قد تكون مناسبة، ويمثل حلا تكتيكيا مثاليا لمنح هجوم الأهلي بُعدا إضافيا وقوة في الصراعات الهوائية والثنائيات.