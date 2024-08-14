اقترب وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، من حسم لقب هداف الدوري المصري، بعدما فشل منافسه الرئيسي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في هز الشباك، خلال مباراة الفريق السماوي أمام الداخلية.

وأنهى بيراميدز مشاركته في الدوري هذا الموسم يوم الأربعاء بالفوز 1-صفر على الداخلية، وفشل فيستون ماييلي في التسجيل، ليتوقف رصيده عند 17 هدف هذا الموسم، متأخرًا بفارق هدف وحيد عن وسام أبو علي نجم الأهلي متصدر ترتيب الهدفين بـ18 هدفاً في المسابقة حتى الآن.

فيستون ماييلي لم يعد يمتلك فرصة في زيادة عدد أهدافه نظراً لانتهاء مباريات بيراميدز بالدوري المصري الممتاز، وبات وسام أبو علي قريباً من تحقيق لقب هداف الدوري.

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ويعد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة هو اللاعب الوحيد، في قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، الذي يمكنه، اللحاق بوسام أبو علي حيث يمتلك اللاعب 14 هدفاً، ويتبقى له مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج حسام أشرف إلى تسجيل 4 أهداف في المباراة المقبلة، للتساوي مهاجم الأهلي في صدارة هدافي الدوري، وإحراز 5 أهداف لتخطي مهاجم الأهلي والانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- وسام أبو علي – الأهلي - 18 هدفاً.

2- فيستون ماييلي– بيراميدز– 17 هدفاً.

3- حسام أشرف– بلدية المحلة– 14 هدفاً.

4- مصطفى عبدالرؤوف زد – 12 هدفاً

5- كريستوفر مابولولو– الاتحاد السكندري – 11 هدفاً.

6- حسام حسن– سموحة – 11 هدفاً.