التقطت عدسات المصورين لقطات خاصة لخالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، وهو يقلّد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في الفريق، خلال مواجهة الألومنيوم، التي جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر، مساء الجمعة.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 في كأس مصر بعد فوزه بصعوبة على ضيفه الألومنيوم، المنافس في الدرجة الثانية، بهدف من دون رد، في دور الـ32.

سجل محمد هاني هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وأظهرت اللقطات خالد بيبو وهو يوجه حاملي الكرات في الملعب بضرورة الانتشار حول جنباته؛ للعمل على سرعة استعادة الكرة حال خروجها، وهي لقطات كان يفعلها مدير الكرة السابق، سيد عبد الحفيظ، بل كان يحتفظ بالكرات معه في يده من أجل منحها للاعبيه لمنع إهدار الوقت، وكانت له لقطة شهيرة بالفعل في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم لوم خالد بيبو سابقا بعد خسارة الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك (2-1)، حيث عمد الشباب حاملو الكرات حول الملعب على إخفائها من أجل إهدار الوقت، ما سبب أزمة كبيرة وقتها.

وتواجد سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي لسنوات طويلة، قبل أن يرحل في نهاية الموسم الماضي، ويتولى خالد بيبو المنصب بدلا منه.

أخبار ذات علاقة بيراميدز.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الألومنيوم

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز، يوم الاثنين المقبل، في ظل المنافسة بينهما على لقب الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بيراميدز يوم 12 يوليو في لقاء الدور الأول بينهما بنتيجة 3-2.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة، يليه الأهلي وصيفا بـ63 نقطة من 25 مباراة.