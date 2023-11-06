الأهلي يعاقب أفشة
قرر النادي الأهلي معاقبة لاعبه محمد مجدي أفشة، بعد اعتراضه على مدربه مارسيل كولر، خلال تبديله أمام المقاولون العرب، في المباراة التي شهدت فوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بالدوري المصري الممتاز.
وكان أفشة قد اعترض على تغيير مارسيل كولر، بصوت عال، أثناء خروجه في مباراة المقاولون العرب، أمس.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا مقتضبًا قال فيه: " قرر خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية على أفشة لما بدر منه في مباراة المقاولون العرب".
ولم يتحدث الأهلي في بيانه عن وجود أية نية لإيقاف اللاعب.
وفاز الأهلي 2-1 على مضيفه المقاولون العرب بعد استئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، بعد فترة من التوقف للمشاركة في الدوري الأفريقي.
وودع الأهلي الدوري الأفريقي بعد خسارته 1-صفر أمام ماميلودي صن داونز في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف)، الذي اشترط عدم خوض الفرق المشاركة في المسابقة أي مباريات في مسابقات الدوري المحلية.
ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، متقدما للمركز الخامس، بينما توقف رصيد صاحب الأرض عند نقطتين من ست مباريات في المركز قبل الأخير.