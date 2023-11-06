الأهلي يعاقب أفشة

وكان أفشة قد اعترض على تغيير مارسيل كولر، بصوت عال، أثناء خروجه في مباراة المقاولون العرب، أمس.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا مقتضبًا قال فيه: " قرر خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية على أفشة لما بدر منه في مباراة المقاولون العرب".

ولم يتحدث الأهلي في بيانه عن وجود أية نية لإيقاف اللاعب.