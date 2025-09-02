لست في مستوانا.. بيدري يكشف أكبر صدمة تلقاها من ريال مدريد

كشف بيدري غونزاليز، نجم خط وسط برشلونة، عن صدمة قوية تلقاها من جانب ريال مدريد المنافس التقليدي لفريقه في الدوري الإسباني.

وبدأ بيدري صاحب الـ 22 عاماً مشواره مع فريق لاغونا للشباب قبل انضمامه إلى فريق الشباب بنادي لاس بالماس تحت 19 عاماً، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2019.

وبعد تصعيده إلى الفريق الأول بنادي لاس بالماس بشهرين فقط انضم بيدري إلى صفوف برشلونة في صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون يورو.

وأعار برشلونة لاعبه بيدري إلى لاس بالماس خلال موسم 2019 – 2020 قبل العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني في شهر يوليو 2020.

وخاض بيدري 205 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 27 هدفاً وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وقال بيدري في تصريحات لإذاعة (RADIOESTADIO NOCHE) الإسبانية إنه خضع للاختبار في صفوف ريال مدريد على مستوى الأكاديمية في بداية مشواره الكروي.

وأوضح أنه بعد خضوعه للاختبار تم رفض التعاقد معه بداعي أنه ليس في مستوى لاعبي أكاديمية ريال مدريد.

وأشار إلى أنه تجاوز الأمر وانضم بعد ذلك إلى لاس بالماس ثم رحل إلى برشلونة.