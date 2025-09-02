logo
رياضة

لست في مستوانا.. بيدري يكشف أكبر صدمة تلقاها من ريال مدريد

لست في مستوانا.. بيدري يكشف أكبر صدمة تلقاها من ريال مدريد
بيدري نجم برشلونة الإسبانيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 12:14 ص

كشف بيدري غونزاليز، نجم خط وسط برشلونة، عن صدمة قوية تلقاها من جانب ريال مدريد المنافس التقليدي لفريقه في الدوري الإسباني.

وبدأ بيدري صاحب الـ 22 عاماً مشواره مع فريق لاغونا للشباب قبل انضمامه إلى فريق الشباب بنادي لاس بالماس تحت 19 عاماً، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2019.

أخبار ذات علاقة

ماثيو بوسكستس حكم مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة

لم أعترف بشيء.. حكم مباراة برشلونة وفاليكانو يفجّر أزمة جديدة

وبعد تصعيده إلى الفريق الأول بنادي لاس بالماس بشهرين فقط انضم بيدري إلى صفوف برشلونة في صفقة وصلت قيمتها إلى 26 مليون يورو.

وأعار برشلونة لاعبه بيدري إلى لاس بالماس خلال موسم 2019 – 2020 قبل العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني في شهر يوليو 2020.

أخبار ذات علاقة

ركلة الجزاء المحتسبة لبرشلونة

اعتراف صادم للحكم بشأن ركلة جزاء برشلونة ضد رايو فاليكانو

 وخاض بيدري 205 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 27 هدفاً وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وقال بيدري في تصريحات لإذاعة (RADIOESTADIO NOCHE) الإسبانية إنه خضع للاختبار في صفوف ريال مدريد على مستوى الأكاديمية في بداية مشواره الكروي.

أخبار ذات علاقة

فليك يعترض على مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

بيان رسمي حول فضيحة الـ(VAR) في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

 وأوضح أنه بعد خضوعه للاختبار تم رفض التعاقد معه بداعي أنه ليس في مستوى لاعبي أكاديمية ريال مدريد.

وأشار إلى أنه تجاوز الأمر وانضم بعد ذلك إلى لاس بالماس ثم رحل إلى برشلونة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC