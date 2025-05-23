لماذا فضل محمد العويس عرض العلا على الهلال؟

أثار محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، جدلاً واسعاً بعد أن توصل لاتفاق مع نادي العلا للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد الحارس السعودي مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد عقده مع الفريق الأزرق.

وانضم العويس صاحب الـ 33 عامًا إلى الهلال في صيف 2022 قادمًا من الأهلي كما سبق أن لعب بقميص الشباب.

وكشفت صحيفة الرياضية عن سبب تفضيل العويس الرحيل إلى نادي العلا الصاعد حديثاً إلى دوري يلو لفرق القسم الثاني في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الهلال قدم عرضاً بالفعل لتجديد عقد العويس لمدة موسمين قادمين براتب سنوي قدره 5 ملايين ريال سعودي.

وأوضحت أن نادي العلا قدم عرضاً للحارس الدولي لمدة عامين ولكن براتب سنوي أكبر بكثير من عرض الهلال وهو السبب الرئيسي في اتجاه العويس لقبول عرض العلا.

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وكان الهلال قد جدد عقد قائده سالم الدوسري مؤخراً كما جدد قبله عقد اللاعب محمد كنو لاعب الوسط.

وشارك العويس هذا الموسم خلال 3 مباريات فقط مع الهلال الذي يعتمد على الحارس المغربي ياسين بونو.