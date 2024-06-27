الكونغو تشكو منتخب السودان للفيفا

وقال سابين ماشيني رئيس الاتحاد الكونغولي عبر مقطع فيديو ،اليوم الخميس، إن المنتخب السوداني أشرك اللاعب يوسف علي وهو لا يملك سوى جواز سفر فنلندي.

ولعب يوسف علي في مباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية كبديل لمدة 4 دقائق في اللقاء الذي أقيم يوم الـ19 من نوفمبر الماضي وفاز به منتخب السودان بنتيجة 1-0.

ويتصدر منتخب السودان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وخلفه منتخب السنغال بفارق نقطتين بينما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 7 نقاط.