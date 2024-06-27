الكونغو تشكو منتخب السودان للفيفا
تقدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد منتخب السودان لدى الاتحاد الدولي "فيفا".
واتهم الاتحاد الكونغولي المنتخب السوداني بإشراك لاعب بشكل غير قانوني في لقائه ضد الفهود الكونغولية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال سابين ماشيني رئيس الاتحاد الكونغولي عبر مقطع فيديو ،اليوم الخميس، إن المنتخب السوداني أشرك اللاعب يوسف علي وهو لا يملك سوى جواز سفر فنلندي.
ولعب يوسف علي في مباراة السودان ضد الكونغو الديمقراطية كبديل لمدة 4 دقائق في اللقاء الذي أقيم يوم الـ19 من نوفمبر الماضي وفاز به منتخب السودان بنتيجة 1-0.
ويتصدر منتخب السودان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وخلفه منتخب السنغال بفارق نقطتين بينما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
وحال موافقة الفيفا على شكوى الكونغو والتحقق منها فسيتم اعتبار المنتخب السوداني خاسرًا في هذه المباراة؛ ما يجعل المنتخب الكونغولي في الصدارة برصيد 10 نقاط، بينما يتراجع المنتخب السوداني للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة.
ويصعد صاحب الصدارة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل مباشر عن قارة أفريقيا.