تطورات مفاوضات الترجي مع البشير بن سعيد

وحسب مصادر "إرم نيوز"، تلقى الحارس التونسي عروضًا مغرية من الترجي التونسي، ونادي الأخدود السعودي، خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد البشير بن سعيد مع نادي المنستيري يوم 30 يونيو الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ يريده، في صفقة انتقال حر.

وأوضح المصدر: "الترجي دخل في مفاوضات مكثفة مع البشير خلال الأيام الماضية، وقدم له عرضًا ماليًا، أفضل من عرض ناديه الحالي".

وعن تطورات المفاوضات قال: "الحارس الدولي وضع شرطًا في مفاوضاته مع الترجي، وهو اللعب أساسيًا، خاصة أن أمان الله مميش هو الركيزة الكبرى للترجي خلال الفترة الماضية، والبشير يريد اللعب أساسيًا، كي لا يفقد مكانه في منتخب تونس".

واختتم: "وكيل أعمال بن سعيد يريد انتقاله لنادي الأخدود السعودي، لكن الحارس يرفض العرض حتى الآن، مثل الراتب والامتيازات التي عرضت عليه، والتي يراها غير مغرية بالنسبة له".