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رياضة

إنزو فرنانديز يصدر بيانًا بسبب الاحتفال العنصري (صورة)

إنزو فرنانديز يصدر بيانًا بسبب الاحتفال العنصري (صورة)
إنزو فرنانديز لاعب الأرجنتين في مباراة كولومبياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 11:27 م

أصدر إنزو فرنانديز، نجم منتخب الأرجنتين، بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام في ظل انتقادات عارمة واجهته في الساعات القليلة الماضية.

وشارك فرنانديز في فوز المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2024 بالتغلب على كولومبيا بنتيجة 1-0 في اللقاء النهائي.

وظهر لاعب تشيلسي الإنجليزي في مقطع بث مباشر عبر حسابه بموقع إنستغرام، وهو يردد أغنية تحمل إساءات عنصرية ضد الفرنسيين.

وتسبب ظهور فرنانديز في هذا الاحتفال، وهو يردد الأغنية العنصرية في غضب عارم لدى زملائه الفرنسيين بنادي تشيلسي الذين بدأوا إلغاء متابعة اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما انتقده زميله يوسف فوفانا في تغريدة عبر حسابه بموقع إكس.

واعتذر فرنانديز عبر بيانه عن الواقعة مؤكدًا أن الأغنية تتضمن كلامًا مهينًا ولا عذر لديه أبدًا للمشاركة في المقطع الذي نشره عبر صفحته خلال احتفالات منتخب بلاده.

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وقال نجم الأرجنتين "أقف دائمًا ضد التمييز بكل أنواعه، وأعتذر عن المشاركة في هذه الأغنية خلال نشوة الاحتفال ببطولة كوبا أمريكا".

وأتم قائلًا: هذه الكلمات لا تعكس شخصيتي أو معتقداتي، أنا فعلًا آسف".

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة السادسة عشر في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجًا بالبطولة.

وحافظ راقصو التانغو على لقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي لأول مرة منذ نسختي 1991 و1993.

تشيلسيالمنتخب الأرجنتينيكوبا-أمريكا-2024

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