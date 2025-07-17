رونالدو يجبر نادياً ألمانياً على تغيير مواعيد تدريباته

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أجبر أحد الأندية الألمانية العريقة على تغيير خطط معسكره بسبب تواجد رفقاء "الدون" بالمعسكر ذاته الذي أقام فيه الفريق الألماني تدريباته.

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا، فإن فريق هانوفر 96، وصل مساء الأحد الماضي، إلى معسكره التدريبي في مدينة زالفيلدن النمساوية، وأجرى الفريق بقيادة المدرب كريستيان تيتس أول حصة تدريبية صباح الاثنين على ملعب فندق "غوت براندلهوف".

وأضاف التقرير: "لكن نظرًا لأن نادي النصر السعودي، الذي يضم النجم العالمي كريستيانو رونالدو، يقيم أيضًا في هذا المنتجع المصنّف أربع نجوم ابتداءً من الأسبوع المقبل، ولرغبة إدارة الفندق في الحفاظ على أرضية الملعب لصالح رونالدو وزملائه، اضطر فريق هانوفر 96 إلى البحث عن ملعب بديل للتدريبات".

وتابع: "وبدلًا من ذلك، سيُجري فريق هانوفر تدريباته على ملعب المدرسة الرياضية المحلية".

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وقال مدرب هانوفر، كريستيان تيتس: "هذا الأمر لا يمثل لنا مشكلة، فالظروف ممتازة، الملعب الجديد في حالة جيدة جدًّا، بل ممتازة".

فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه نظرًا لأن الطقس في الأيام الأخيرة أظهر أسوأ ما في الصيف، مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار، أصبحت أرضية الملعب مشبعة بالمياه على ما يبدو، وبسبب مخاوف المسؤول عن صيانة ملعب الفندق من أن يتسبّب لاعبو هانوفر 96 في إتلاف العشب بأحذيتهم، فقد تم إجبارهم على البحث عن ملعب جديد.

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ومن المنتظر أن يبدأ النصر، التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، لأول مرة تحت قيادة جورجي جيسوس المدير الفني الجديد للفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وسيخضع لاعبو النصر لفحوصات طبية صباح اليوم، على أن يشهد اليوم الأول أيضًا حصة تدريبية مسائية داخل مقر النادي، في إطار التحضيرات الجادة للموسم المقبل.

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من المقرر أن يغادر الفريق إلى النمسا يوم الأحد المقبل، لخوض المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، على أن يتوجّه بعدها إلى البرتغال في المرحلة الثانية، قبل العودة إلى الرياض في الـ11 من أغسطس المقبل.