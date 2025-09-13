مراد باتنا يشن هجومًا غير مسبوق على حكم مباراة الاتحاد والفتح (فيديو)

شن المغربي مراد باتنا، نجم فريق الفتح، هجومًا كبيرًا على الحكم الذي أدار مباراة فريقه في مواجهة الاتحاد، التي جمعتهما، مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية للدوري السعودي.

وحقق فريق الاتحاد فوزًا صعبًا على منافسه الفتح، بنتيجة 4-2.

وشهدت المباراة طرد مراد باتنا في الدقيقة 2+45 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، كما تعرض حارس الاتحاد رايكوفيتش للطرد في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يبقى الفتح دون نقاط في المركز الـ14.

وقال باتنا بعد المباراة في تصريحات إعلامية: "لعبنا أمام فريق كبير وهو الاتحاد، وقدمنا أداء جيدًا في الشوط الأول وكنا المبادرين بالهجوم، والحالات التحكيمية أثرت على اللقاء، وأنا لا أستحق الطرد بكل تأكيد، أنا من لمست الكرة في التدخل الثاني وكان صدامًا طبيعيًا مع لاعب الاتحاد، وجمهور الاتحاد كبير ويمكن أثر على الحكم".

وأضاف: "الهدف الثالث للاتحاد كان خاطئًا، كما أن المدافع دانيلو بيريرا كان يستحق بطاقة حمراء".

وكشف مراد باتنا عن مضمون حديثه للحكم فيصل البلوي لحظة إشهار البطاقة الحمراء، مضيفًا أن الحديث كان محوره إدراكه بأن الحكم لا يستطيع العودة لتقنية الفيديو، وعرف أنه خطأ أثر في الفريق.

وتحدّث النجم المغربي عن التحكيم السعودي بشكل عام، بقوله إنه عليهم تشجيع الحكام السعوديين على إدارة تلك المواجهات الجماهيرية، ولكن يجب على الحكم المحلي أن يتمتع بالشخصية ويعرف كيف يمتص انفعال اللاعبين.