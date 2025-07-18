يايسلة يتخذ أعظم قراراته في الأهلي السعودي

اتخذ المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، قراراً مهماً بشأن فريقه.

ويستعد الأهلي السعودي لخوض منافسات الموسم الجديد بمعسكر تدريبي في النمسا، ويخوض مواجهة ودية، مساء اليوم الجمعة، ضد تيرول النمساوي.

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وحقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي تحت قيادة يايسله لأول مرة في تاريخه بعد أن تغلب في الدور النهائي على حساب كاواساكي فرونتال الياباني.

وقرر يايسلة تطبيق طريقة لعب الفريق الأول مع الفرق السنية بأكاديمية النادي وهو ما أخطر به مسؤولو الأهلي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب يايسلة من أجل مساعدة اللاعبين صغار السن على التأقلم سريعاً مع أفكاره في الفريق الأول ومنحهم الفرصة في المستقبل القريب.

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ويرغب المدرب الألماني في اكتشاف مواهب صغيرة السن من فريق الشباب بالنادي السعودي والدفع بها في أقرب وقت ممكن.

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ودار جدل واسع حول مستقبل يايسلة مع الأهلي بعد أن أعلن الأخير أن ناديه لم يتفاوض بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وترددت أنباء حول رحيل يايسلة لخوض تجربة جديدة، ولكن المدرب الألماني أكد التزامه بعقده مع الأهلي.