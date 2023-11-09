موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع الأهلي الذي سبق وحسم تأهله بالفعل.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية : "نهائي كأس مصر سوف يقام يوم الـ13 من مارس المقبل، بسبب ازدحام الأجندة الدولية ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الأفريقية".