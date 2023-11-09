موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
كشف عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك.
وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع الأهلي الذي سبق وحسم تأهله بالفعل.
وقال حسين في تصريحات تلفزيونية : "نهائي كأس مصر سوف يقام يوم الـ13 من مارس المقبل، بسبب ازدحام الأجندة الدولية ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الأفريقية".
وتابع: "هناك أجندة دولية في شهر نوفمبر ثم بطولة كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري في الإمارات ثم مباراة في الدوري المحلي، بالإضافة إلى 45 يومًا بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، وهو السبب حول إقامة نهائي كأس مصر بعد 5 أشهر تقريبًا".
وأشار حسين إلى أن هناك محاولات لزيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة التي تعد الواجهة الأولى لكرة القدم المصرية.
السوبر المصري
إلى ذلك، قال حسين في تصريحات لقناة النهار إن الزمالك لم يطلب المشاركة في بطولة السوبر المصري، وإن اتحاد الكرة سوف يرد بشكل رسمي حال وصول ما يفيد ذلك.
وتابع :" حال وصول طلب رسمي من الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد تأهله إلى نهائي كأس مصر، سيتم الرد بشكل رسمي بما تحمله اللائحة".
كان الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية أعلنا استبعاد الزمالك من النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري بسبب انسحابه من النسخة الماضية.