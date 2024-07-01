الريان القطري يعلن رحيل أشرف بن شرقي

ولعب النجم المغربي صاحب الـ 29 عامًا بقمصان عدة أندية عربية بداية من المغرب الفاسي والوداد في الدوري المغربي قبل رحيله إلى الهلال السعودي في يناير 2018.

وانضم بن شرقي إلى صفوف لانس الفرنسي معارًا من الهلال قبل رحيله إلى الزمالك المصري في صيف 2019 في تجربة استمرت 3 مواسم.

وساهم بن شرقي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2017 كما توج بلقب السوبر الأفريقي مع الزمالك عام 2020 وساهم أيضًا في فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر أيضًا مرتين.