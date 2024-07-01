الريان القطري يعلن رحيل أشرف بن شرقي
أعلن نادي الريان القطري، مساء الأحد، رحيل لاعبه المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي.
وقال الحساب الرسمي لنادي الريان عبر منصة إكس:" شكرًا أشرف بن شرقي تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل".
وجاء رحيل بن شرقي عن صفوف الريان بعد ارتباط دام لموسم واحد فقط عقب انضمامه للفريق قادمًا من الجزيرة الإماراتي.
وخاض بن شرقي 21 مباراة بقميص الريان، وسجل 10 أهداف وصنع 6 لزملائه.
ولعب النجم المغربي صاحب الـ 29 عامًا بقمصان عدة أندية عربية بداية من المغرب الفاسي والوداد في الدوري المغربي قبل رحيله إلى الهلال السعودي في يناير 2018.
وانضم بن شرقي إلى صفوف لانس الفرنسي معارًا من الهلال قبل رحيله إلى الزمالك المصري في صيف 2019 في تجربة استمرت 3 مواسم.
وساهم بن شرقي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2017 كما توج بلقب السوبر الأفريقي مع الزمالك عام 2020 وساهم أيضًا في فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر أيضًا مرتين.
ولم يعلن بن شرقي بعد وجهته القادمة في ظل ارتباط اسمه بعدة أندية عربية من بينها الزمالك فريقه السابق.
وأكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في وقت سابق أنه يتمنى عودة بن شرقي مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأبيض.