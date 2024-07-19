دافع نجم الكرة المصرية، الحارس السابق إكرامي الشحات، عن النادي الأهلي مستبعدا أن يكون للفريق صلة بإيقاف رمضان صبحي في قضية تعاطي المنشطات قبل رفع العقوبىة عنه إثر ثبوت براءته.

وقال إكرامي في برنامج "اللعيب" عبر قناة "أم بي سي مصر" إن الحالة المعنوية لرمضان صبحي كانت أولوية لدى أسرته التي كانت أقرب وأكثر من يعرف حقيقة معاناة رمضان لإثبات براءته" وفق قوله.

وقال إكرامي الشحات، حارس منتخب مصر السابق ووالد زوجة رمضان صبحي: "لقد كانت ثقته بالله وبنفسه كبيرة والحمد لله أن براءته من تعاطي المنشطات ثبتت بشكل نهائي".

وتابع قوله: "هناك جزئية مهمة جدا، وهي الزج بالنادي الأهلي في قضية رمضان صبحي وهي افترءات لا أساس لها من الصحة لأنه مهما كانت الخلافات بين الأهلي ورمضان لا يمكن للنادي العريق أن يصل إلى درجة أن يفكر مسؤولوه في تحطيم مسيرة لاعبهم السابق".

وقال إكرامي الشحات، وهو أيضا والد الحارس شريف إكرامي: "لا يمكن الزج باسم النادي الأهلي في القضية فهو أكبر من ذلك" مضيفا "مرت عائلتنا، أسرة رمضان صبحي هو وزجته أنا وزوجتي وشريف وزوجته ووالدة رمضان وأشقاؤه، بفترة صعبة جدا، لقد عشنا أسوأ شهرين في حياتنا"

وتابع: "من المفروض في الوقت الحالي أن كل من أخطأ في حق رمضان صبحي يكون لديه الشجاعة ويعتذر، وعلى ما أعتقد الاعتذار سيكون مقبولا"

وكانت لجنة مكافحة المنشطات أصدرت قرارًا بوقف رمضان صبحي عن المشاركة مع فريقه لحين انتهاء التحقيق معه بشأن العينة الخاصة به حول شبهة تعاطي مادة محظورة، ثم قررت رفع الإيقاف بعد براءته.