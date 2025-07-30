كريستال بالاس يطعن في قرار إقصائه من الدوري الأوروبي لدى المحكمة الدولية

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أكدت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الأربعاء أن جلسة استماع مغلقة ستُعقد في الثامن من أغسطس المقبل للنظر في القضية المرفوعة من كريستال بالاس ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ونوتينغهام فورست وأولمبيك ليون.
وتم إنزال كريستال بالاس للعب في دوري المؤتمر، البطولة الثالثة على صعيد مسابقات الأندية الأوروبية، من قبل هيئة الرقابة المالية على الأندية لليويفا بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الملكية المتعددة للأندية، بينما سيُسمح لأولمبيك ليون باللعب في الدوري الأوروبي.
وتملك مجموعة إيغل فوتبول حصة أغلبية في نادي ليون، في حين يملك رئيسها جون تكستور أيضا حصة الأغلبية في بالاس.
واستقال تكستور لاحقا من مجلس إدارة ليون، وتولت ميشيل كانج رئاسة النادي خلفا له وذلك في يونيو الماضي.
واستأنف النادي الذي يتخذ من لندن مقرا له القرار، وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أنها ستنظر في القضية الشهر المقبل.
وسيحل نوتينغهام فورست، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، محل كريستال بالاس في الدوري الأوروبي إذا رفضت المحكمة استئنافه.
وتأهل كريستال بالاس إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما حجز ليون مقعده في البطولة بعدما احتل المركز السادس في الدوري الفرنسي.
ومع ذلك، سُمح للنادي الفرنسي بالمشاركة لأنه أنهى الموسم في مركز أعلى بالدوري المحلي.
ومن غير المتوقع صدور حكم في اليوم نفسه، ولكن بعض التقارير الإخبارية تؤكد أن صدور القرار النهائي سيكون في 11 أغسطس المقبل.