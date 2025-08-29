بعد إقالته من فنربخشة.. 7 وجهات محتملة لجوزيه مورينيو

كتب: نور الدين ميفراني

عاد أحد أكثر المدربين إثارةً للجدل في عالم كرة القدم إلى سوق الانتقالات بعد الإعلان يوم الجمعة عن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب العملاق التركي فنربخشة.

كانت فترة المدرب المميز في إسطنبول مضطربة، وانتهت بفشله في التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

وكما هو متوقع، تكثر الشائعات حول مستقبل جوزيه مورينيو، وقد يواجه تحديًا جديدًا، أو ربما تحدٍّ قديم يرغب في إعادة خوضه، في ظل رغبته في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، ووفقًا لـ Sky Bet، تُعدّ هذه الأندية الوجهات الأكثر ترجيحًا للمدرب البالغ من العمر 62 عامًا.

مانشستر يونايتد

لم يُخفِ جوزيه مورينيو ترحيبه بالعودة إلى مانشستر يونايتد، بل إنه سبق أن أخبر المقربين منه أنه سيغادر إلى هناك إذا عُرضت عليه فرصة ثانية. وربما يكون هذا هو الوقت الأمثل للمرحلة الثانية.

لم يُثمر تحول روبن أموريم إطلاقًا، والرجل الذي تدرب تحت قيادة "سبيشيال وان" يقترب أكثر فأكثر من الإقالة مع مرور كل مباراة.

لكن قد يتطلب الأمر حكمة أكبر من طرف المدرب البرتغالي ليعود ويستقر الوضع، حتى لو لم يكن هو الحل الأمثل لمشاكل يونايتد على المدى الطويل.

فولهام

لا بد من القول إن إقالة ماركو سيلفا ستكون قاسية للغاية من فولهام مهما كانت الظروف، بالنظر إلى أدائه المميز خلال فترة وجوده في كرافن كوتيدج، والذي عزز مكانة الفريق اللندني كلاعب أساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأرجح هو أن يتعاقد معه فريق آخر، مما سيترك منصبًا شاغرًا جاهزًا للشغل.

لُقّب سيلفا سابقًا بجوزيه مورينيو الجديد، لذا قد يكون من المناسب تمامًا أن يحل المدرب الأصلي محله في حال كان المنصب شاغرًا، وبعد أن حقق نجاحًا باهرًا في لندن سابقًا مع تشيلسي، قد يبدو الأمر أشبه بعودة إلى الوطن.

بيرنلي

تخيلوا أن يُستبدل سكوت باركر بأحد مدربيه السابقين، وبما أن المدرب الإنجليزي لا يتمتع بسجل حافل بالنجاحات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المرجح جدًا أن يُقال من منصبه في بيرنلي. إذا حدث ذلك، كما حدث مع أموريم، فقد يكون الحل الأمثل هو رجل يتمتع بخبرة أكبر ورغبة في تحقيق النتائج بأي وسيلة ممكنة.

ليدز يونايتد

من بعض النواحي، يبدو هذا الخيار الأمثل، جماهير ليدز متحمسة للغاية، جوزيه مورينيو بلا شك مدرب شغوف عندما يكون كل شيء متناغمًا، قد يكون ذلك بمثابة ديناميكية قوية. وبالمثل، إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فقد تكون كارثة.

فيما يتعلق بفرص حدوث ذلك، كان ليدز يناقش بالفعل إقالة دانييل فاركه قبل بداية الموسم. إذا استمرت المخاوف بشأن فرصه في الحفاظ على مكان في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهناك احتمال أن يُطرد ويُرحب بمورينيو.

غلاسكو رينجرز

مورينيو في ملعب إيبروكس سيكون مشهدًا رائعًا، والجميل أنه لا يمكن أن يكون أسوأ مما فعله راسل مارتن حتى الآن، مدرب ساوثهامبتون السابق لديه بالفعل جماهير تطالب بإقالته بعد فوزه بثلاث مباريات فقط من أصل عشر مباريات له في منصبه - وهو أسوأ سجل لأي مدرب دائم في النادي.

أدت الهزيمة الساحقة 6-0 أمام كلوب بروج إلى احتجاجات بالفعل، وإذا واجه مارتن هذه الكارثة، فمَن الأفضل لإيقاظ العملاق النائم من رجل قد يتطلع إلى استكمال رحلة خلاصه؟ ستكون هذه بالتأكيد نقلة نوعية للدوري الاسكتلندي الممتاز، وستجعله أيضًا يواجه تلميذه السابق بريندان رودجرز في سلتيك.

نوتنغهام فوريست

كما هو الحال مع ماركو سيلفا، إذا أُقيل نونو إسبيريتو سانتو من نوتنغهام فورست، فسيكون قرارًا قاسيًا للغاية، نظرًا لكونه الرجل الذي يقف وراء عودة النادي إلى كرة القدم الأوروبية. ومع ذلك، من الواضح أن علاقته مع المالك إيفانجيلوس ماريناكيس معلقة بخيط رفيع، وقد لا يتطلب الأمر سوى عثرة واحدة لقطع هذا الخيط.

ومع ذلك، بتعيين مورينيو، سيختار غاريبالدي شخصًا ليس فقط أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بل قادرًا على الفوز في أوروبا، وتخيل لو أن الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين كان قادرًا على قيادة فورست إلى مجد الدوري الأوروبي وما يترتب على ذلك من إنجازات.

ويستهام يونايتد

كيف يمكنك استبدال رجل أُقيل من تشيلسي بشكل شهير؟ من خلال تعيين شخص عانى من المصير نفسه مرتين، من الواضح أن فترة غراهام بوتر مع وست هام يونايتد لا تسير على ما يرام. غالبًا ما يقع وست هام في فخ تعيين مدرب براغماتي يُعيد الاستقرار للفريق، ويُحقق نتائج جيدة في مجلس الإدارة، ثم يُستبدل بدافع تقديم أداء أكثر جاذبية.

في كل مرة يحدث هذا، يستسلم الفريق. اكتشف جولين لوبيتيغي الأمر أولًا، وبوتر ليس أفضل حالًا. لذا، قد يستمر هذا النمط إذا سعى وست هام إلى التعاقد مع مورينيو أحد أكثر المدربين براغماتيةً في التاريخ، لضمان بقائهم في الدوري الإنجليزي الممتاز إن لم يكن أي شيء آخر.