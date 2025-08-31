نتنياهو عن محاولة اغتيال "أبو عبيدة": نحن ننتظر النتائج

بيلسا: شيء واحد يجعل ميسي ويامال أفضل من رونالدو ومبابي
لامين يامال ومارسيلو بيلساالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 9:47 ص

حرص مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، على الدفاع عن لامين يامال، نجم برشلونة، في مواجهة الانتقادات التي طالته بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ18 ورحلاته الأخيرة، مؤكداً في الوقت نفسه تميزه داخل الملعب.

ويرى كثير من متابعي برشلونة أن الضغوط الإعلامية وحياته الشخصية قد تعرقل مسيرة يامال الذي يُقارن بالأسطورة ليونيل ميسي، غير أن بيلسا شدد على أن ما يقدمه اللاعب الشاب يضعه في مصاف النجوم الكبار.

وقال بيلسا في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية: "لامين يامال لا يحتاج إلى تمريرات مذهلة، فهو يستقبل الكرة ويراوغ الجميع، تمامًا مثل ميسي وغيره من اللاعبين الاستثنائيين".

وأضاف: "هذا النوع من اللاعبين يحل مشاكلك الهجومية، لأنه قادر على كسر أي تحليل تكتيكي وتحسين أداء فريقه بفضل قدراته الفردية".

وتابع: "مبابي أو كريستيانو رونالدو يحتاجان إلى لاعبي وسط هجومي يصنعون لهم الفرص، أما ميسي ويامال فيكفيهما تمريرات جانبية بسيطة ليحدثا الفارق".

 

 

كما دافع بيلسا عن أسلوب حياة يامال خارج الملعب، قائلاً: "أنتم الصحفيون من تثيرون الجدل بشأن رحلاته أو تواجده على الشاطئ، بينما هو يتدرب ست ساعات يومياً، ويقضي ساعتين في صالة الألعاب، ويتبع نظاماً غذائياً صارماً، ويخضع للعلاج الطبيعي، مع التزامه بعدد ساعات نوم محددة".

