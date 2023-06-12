الأهلي يثأر من الوداد ويُتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وثأر الأهلي لخسارته 2-صفر أمام الوداد في العام الماضي عندما اقيم النهائي من مواجهة واحدة في أجواء مثيرة للجدل بعد قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإسناد تنظيم المباراة للمغرب بعد سحب السنغال طلب التنظيم.

تقدم يحيى عطية الله بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ 27 حين لعب ضربة حرة من الجانب الأيمن، فرفع الكرة بقدمه اليسرى، ولم تلمس أي لاعب وتحول اتجاهها إلى مرمى محمد الشناوي، ليتقدم للوداد بأول الأهداف.

ونجح محمد عبدالمنعم في خطف هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الـ 79 من ضربة رأسية رائعة.