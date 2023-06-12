الأهلي يثأر من الوداد ويُتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا (فيديو)
تُوج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء اليوم الأحد.
وثأر الأهلي لخسارته 2-صفر أمام الوداد في العام الماضي عندما اقيم النهائي من مواجهة واحدة في أجواء مثيرة للجدل بعد قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإسناد تنظيم المباراة للمغرب بعد سحب السنغال طلب التنظيم.
تقدم يحيى عطية الله بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ 27 حين لعب ضربة حرة من الجانب الأيمن، فرفع الكرة بقدمه اليسرى، ولم تلمس أي لاعب وتحول اتجاهها إلى مرمى محمد الشناوي، ليتقدم للوداد بأول الأهداف.
ونجح محمد عبدالمنعم في خطف هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الـ 79 من ضربة رأسية رائعة.
وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي.
وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الـ 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام.