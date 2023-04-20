موعد مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعادل مانشستر سيتي 1-1 مع بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، ليعبر إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-صفر ليقترب خطوة أخرى من الفوز باللقب للمرة الأولى.

وبات سيتي أول فريق يسجل على أرض بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن حقق البافاري، قبل يوم الأربعاء، 4 انتصارات من 4 مباريات في المسابقة القارية بشباك نظيفة، بينها أمام برشلونة الاسباني، وإنتر الايطالي، ومن ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في ثُمن النهائي.

وضرب بطل إنجلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشلسي الإنجليزي 4-0 في مجموع المباراتين.