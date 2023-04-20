موعد مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه، اليوم الأربعاء، 4-1 على بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتعادل مانشستر سيتي 1-1 مع بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، ليعبر إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-صفر ليقترب خطوة أخرى من الفوز باللقب للمرة الأولى.
وبات سيتي أول فريق يسجل على أرض بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن حقق البافاري، قبل يوم الأربعاء، 4 انتصارات من 4 مباريات في المسابقة القارية بشباك نظيفة، بينها أمام برشلونة الاسباني، وإنتر الايطالي، ومن ثم باريس سان جيرمان الفرنسي في ثُمن النهائي.
وضرب بطل إنجلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الألقاب (14) الذي أقصى تشلسي الإنجليزي 4-0 في مجموع المباراتين.
وفي مباراة أخرى ضرب إنتر ميلان موعدًا مع غريمه المحلي ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل 3-3 مع بنفيكا في إياب دور الثمانية مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2-صفر.
وبهذا تضمن إيطاليا وصول أحد فرقها إلى نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في 6 سنوات.
ويتأهل إنتر لنصف النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب للمرة الثالثة في 2010.
موعد مباراتي نصف نهائي أبطال أوروبا
من المقرر أن تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباريات العودة 16 من الشهر ذاته.
مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو:
ريال مدريد * مانشستر سيتي (سانتياغو برنابيو).
ميلان * إنتر ميلان (سان سيرو).
مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 16 مايو:
مانشستر سيتي * ريال مدريد (ملعب الاتحاد).
إنتر ميلان * ميلان (جوزيبي مياتزا).