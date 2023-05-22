فينيسيوس يبكي متأثراً بالهتافات العنصرية أمام فالنسيا (صور)

وخلال المباراة تم طرد فينسيوس جونيور بسبب شجار مع لاعبي فالنسيا وسط تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير "الخفافيش".

وتوقفت المباراة لعشر دقائق في الشوط الثاني بعدما قال فينيسيوس للحكم إنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل الجماهير.

وأكمل اللاعب البرازيلي المباراة لكنه طُرد بعدها بدقائق بعد شجار مع لاعبي فالنسيا.

وتم تداول بعض الصور والتي ظهر فيها فينيسيوس جونيور وهو يبكي متأثرًا بالهتافات العنصرية، والتي جاء على رأسها "الموت لفينيسيوس".