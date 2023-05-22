فينيسيوس يبكي متأثراً بالهتافات العنصرية أمام فالنسيا (صور)
أجهش فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بالبكاء، في خسارة فريقه 1-صفر أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، وذلك بعد تعرضه لهتافات عنصرية.
وخلال المباراة تم طرد فينسيوس جونيور بسبب شجار مع لاعبي فالنسيا وسط تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير "الخفافيش".
وتوقفت المباراة لعشر دقائق في الشوط الثاني بعدما قال فينيسيوس للحكم إنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل الجماهير.
وأكمل اللاعب البرازيلي المباراة لكنه طُرد بعدها بدقائق بعد شجار مع لاعبي فالنسيا.
وتم تداول بعض الصور والتي ظهر فيها فينيسيوس جونيور وهو يبكي متأثرًا بالهتافات العنصرية، والتي جاء على رأسها "الموت لفينيسيوس".
يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رفض الحديث عن اللقاء في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة وقال: "لا أريد الحديث عن كرة القدم اليوم. لا معنى للحديث عن كرة القدم اليوم... ما رأيناه اليوم غير مقبول. الجماهير رددت هتافات عنصرية. قلت للحكم إنه عليه إيقاف المباراة".
وأشار أنشيلوتي إلى أن رد فعل فينيسيوس "مفهوم" في هذه الظروف.
وأضاف المدرب الإيطالي: "سألته إذا كان يريد مواصلة اللعب بعد تعرضه للإساءة وبقي على أرض الملعب.. الدوري الإسباني به مشكلة. بالنسبة لي فينيسيوس أهم لاعب في العالم. هذه الأحداث العنصرية يجب أن توقف المباراة".
وتابع: "الجماهير كانت تردد هتافات عنصرية وكان يجب إيقاف المباراة. كنت لأقول الأمر نفسه إذا كنا متقدمين 3-صفر. لا يوجد حل آخر".
واختتم: "فينيسيوس حزين جدا وغاضب. هذا الأمر لا يجب أن يحدث في العالم الذي نعيش فيه".
ولم تكن المباراة ذات أهمية لريال مدريد بعد الخسارة 4-صفر أمام مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي ليودع البطولة.
ويحتل فالنسيا المركز 13 برصيد 40 نقطة مبتعداً بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.
وبقي ريال مدريد في المركز الثالث وله 71 نقطة ويتأخر بفارق 14 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب الأسبوع الماضي.