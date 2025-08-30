رسميا.. تشيلسي يضم أليخاندرو غارناتشو بعقد حتى 2032

أعلن تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت رسميا التعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من مانشستر يونايتد بعقد طويل المدى يمتد لسبع سنوات.

وكان تقارير إخبارية كشفت الخميس الماضي بأن يونايتد وافق على انتقال غارناتشو إلى بطل كأس العالم للأندية مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار).

ويعد انتقال غارناتشو إلى تشيلسي رابع أغلى صفقة بيع يوقعها مانشستر يونايتد بعد كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا.

وقال غارناتشو في بيان نشره نادي تشيلسي على حساباته على منصات التواصل: "إنها لحظة رائعة بالنسبة لي ولعائلتي أن أنضم إلى هذا النادي العظيم. لا أطيق الانتظار للبدء في مشواري الجديد".

وتابع النجم الأرجنتيني: "شاهدتُ كأس العالم للأندية، والانضمام إلى أبطال العالم أمر مميز ، نحن أفضل فريق في العالم! من الرائع أن أكون هنا، وأنا سعيد جدا".

وشارك غارناتشو في 144 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات وسجل 26 هدفا بينها 11 هدفا في الموسم الماضي.

وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي من بين خمسة لاعبين سعوا للرحيل عن النادي هذا الصيف، إلى جانب ماركوس راشفورد، وأنتوني، وتيريل مالاسيا، وجادون سانشو.

وعاش أليخاندرو غارناتشو على وقع أزمة عاصفة في علاقته مع البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد في الموسم الماضي تزامنا مع تردي نتائج الفريق في الدوري وسائر المسابقات المحلية.

ويحل تشيلسي ضيفا على برنتفورد في الدوري في 13 من الشهر المقبل بعد فترة التوقف الدولي للمنتخبات.