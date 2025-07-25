خطوة واحدة تفصل فوزي البنزرتي عن تدريب الإفريقي التونسي

توصل النادي الإفريقي التونسي لاتفاق رسمي مع المدرب فوزي البنزرتي لتولي المقاليد الفنية للفريق الأول بعد أيام قليلة من إقالة محمد الساحلي من منصبه.

وأنهى النادي الإفريقي معسكره التدريبي الأول في مدينة عين دراهم (شمال غرب البلاد)، الأسبوع الماضي، قبل أن يقرر مجلس الإدارة إقالة المدرب محمد الساحلي يوم الثلاثاء، أي بعد 3 أيام فقط من العودة إلى العاصمة تونس، بسبب اختلافات حادة في وجهات النظر بين المدرب والمسؤولين فضلا عن عدم الاقتناع بعمل الساحلي.

وراجت قبل أكثر من أسبوع أنباء عن إقالة محمد الساحلي، لكن إدارة النادي الإفريقي كذبت كل تلك الأخبار وأشارت إلى أن الساحلي باق في منصبه، قبل أن تقرر إنهاء مهام المدرب خصوصا بعد توتر العلاقة في أعقاب تصريحات أدلى بها الأخير أمام اللاعبين وتضمنت هجوما على مجلس الإدارة.

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وأكدت مصادر من النادي الإفريقي أن "فوزي البنزرتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول لموسم 2025 ـ 2026، بعد التوصل لاتفاق رسمي مع رئيس مجلس الإدارة محسن الطرابلسي ونائبه مهدي ميلاد، بجانب الحصول على موافقة المستشهر الأمريكي، رجل الأعمال فيرجي شامبيرز".

المصادر ذاتها، قالت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الجمعة بين محسن الطرابلسي ومهدي ميلاد من جهة، وفوزي البنزرتي، ووكيل أعماله وهو ابنه أيمن البنزرتي أفضى إلى اتفاق مبدئي على أن يتولى المدرب البالغ من العمر 75 عاما العودة لتدريب الفريق الأحمر والأبيض للموسم المقبل".

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وتم الاتفاق على مختلف الشروط بين البنزرتي وإدارة النادي الإفريقي باستثناء هوية الطاقم المساعد، إذ اقترحت إدارة النادي الإفريقي الإبقاء على المدرب المساعد الحالي أحمد الطويهري وهو قرار لم يرفضه البنزرتي ولكنه طلب التريث ودراسة الأمر قبل الإفصاح عن موقفه النهائي.

فوزي البنزرتي طالب أيضا ببعض التعاقدات في مراكز معينة يختارها بنفسه باعتبار أنه لم يكن حاضرا على كل التعاقدات التي وقعها الإفريقي في الفترة الماضية زمن إشراف المدرب محمد الساحلي.

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وفي حال الاتفاق على الشرطين السابقين، سيباشر فوزي البنزرتي تدريب الإفريقي يوم الاثنين المقبل، أما في حال عدم الاتفاق، وهو ما استبعدته بعض المصادر، فسيتم طرح أسماء أخرى في مقدمتها طارق جراية وسعيد السايبي.

ويبدأ النادي الإفريقي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، سباق الدوري في الموسم الجديد 2025 ـ 2026 بمواجهة مستقبل المرسى في ملعب رادس الأولمبي يوم 9 أغسطس ضمن الجولة الافتتاحية للمسابقة.