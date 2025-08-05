نجم الاتفاق يشعل صراعا بين النصر والأهلي السعوديين

أشعل مشعل العلايلي، نجم نادي الاتفاق السعودي، الصراع بين النصر والأهلي سعيا لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستهدف ناديا النصر والأهلي تعزيز صفوفهما بأبرز اللاعبين المحليين للمنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل، حيث نجح "العالمي" مؤخرا في ضم نادر الشراري، بينما نشط الأهلي بقوة وضم عدة لاعبين بارزين مثل صالح أبو الشامات، ومحمد عبدالرحمن.

أخبار ذات علاقة طلب رقما مستحيلا.. مارسيليا يصدم النصر السعودي

أخبار ذات علاقة قرار مفاجئ من النصر السعودي بشأن أوتافيو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة الاتفاق من أجل التعاقد مع مشعل العلايلي، الظهير الأيسر للأخضر تحت 23 عامًا.

وأوضح التقرير أن نادي الاتفاق رد سريعا، على عرض الأهلي بالرفض، مع تحديد مبلغ 50 مليون ريال سعودي للتنازل عن اللاعب.

أخبار ذات علاقة فرمان جيسوس يحوّل أنظار النصر إلى نجم بورتو البرتغالي

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر اكتفى بإبداء اهتمامه واستفسر عن وضع العلايلي دون التقدم بعرض رسمي.

وبحسب التقرير، فإن إدارة "الراقي" تنوي تقديم عرض جديد يتضمن مقابلًا ماليًا، إضافة إلى إدخال لاعبين محليين ضمن الصفقة، من بينهم سمحيان النابت، فهد الرشيدي، وعبدالله العمار.

يُذكر أن العلايلي تألق بشكل لافت في بطولة تولون الدولية الأخيرة، وسجل هدفين خلال 4 مباريات بقميص المنتخب الأولمبي.

كما خاض الموسم الماضي تجربة احترافية ناجحة مع نادي الوحدة بنظام الإعارة، شارك خلالها في 20 مباراة، سجل هدفا وصنع أخرى.