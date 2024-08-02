ارتبط اسم الفلسطيني عمر فرج ، مهاجم آيك سولنا السويدي، بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي بتدعيم صفوفه بصفقة هجومية مميزة بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست عقب نهاية عقده يوم 30 يونيو الماضي.

وأشارت تقارير صحفية سويدية إلى أن عمر فرج أصبح على أعتاب الرحيل إلى الأهلي المصري الذي دخل في مفاوضات جادة لضم اللاعب.

ويبلغ فرج من العمر 22 عامًا ، ويرتبط بعقد مع آيك حتى صيف 2026.

وسبق أن لعب الفلسطيني عمر فرج في صفوف ليفانتي الإسباني قبل انتقاله إلى آيك السويدي.

وسجل فرج هدفًا، وصنع هدفين في 7 مباريات بالدوري السويدي خلال الموسم الحالي.

وتواصلت "إرم نيوز" مع الوكالة المسؤولة عن تسويق الفلسطيني عمر فرج، للوقوف على حقيقة مفاوضات الأهلي المصري.

وقال وكيل عمر فرج في شركة "11 mangment"، المسؤولة عن تسويق اللاعب في تصريحات لـ "إرم نيوز": "حدث تواصل معنا من قبل النادي الأهلي من أجل التعاقد مع عمر فرج، والأمور تسير بشكل إيجابي".

وتابع: "المفاوضات مع الأهلي مستمرة، وتقترب من نهايتها، ومن المتوقع أن نشاهد عمر بقميص القلعة الحمراء في الموسم الجديد".

واختتم: "في الحقيقية لم يحدث أي توقيع من جانب عمر على عقود الانضمام للأهلي، وننتظر حتى نهاية المفاوضات".

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري قد أكد في تصريحات للصحفيين أن التعاقد مع مهاجم فلسطيني جديد غير صحيح.