موعد وأبرز نزالات ريسلمانيا 39

وفي ما يلي بعض التفاصيل عن عرض ريسلمانيا 39 وفقا لموقع " dazn".

كم عدد الليالي في عرض ريسلمانيا 39؟

ريسلمانيا 39 ليلتان يوم السبت الأول من أبريل/ نيسان والأحد الثاني من الشهر ذاته. وهو أكبر عروض WWE المزدحمة التي تستمر على يومين من العرض منذ ريسلمانيا 36 في 2020.

كيف تشاهد عرض ريسلمانيا 39؟

في الولايات المتحدة عن طريقة الدفع مقابل المشاهدة.

في كل مكان ما عدا الولايات المتحدة: شبكة WWE وشاهد.نت

أين سيقام عرض ريسلمانيا 39؟

سيقام ريسلمانيا 39 في استاد سوفي في إنغلوود بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما المباراة الرئيسية في ريسلمانيا 39؟

تم تأكيد مواجهة رومان رينز حامل اللقب العالمي في المصارعة الحرة للمحترفين أمام كودي رودز في الليلة الثانية، وبالطبع هذه ستكون الحدث الرئيسي للعرض. وأبرزت تقارير صحفية أن مواجهة شارلوت فلير ضد ريا ريبلي على لقب السيدات في "سماكداون" ستكون الحدث الرئيسي في الليلة الأولى، لكن هذا لا يزال غير مؤكد في الوقت الحالي.

وفيما يلي أبرز نزالات ريسلمانيا 39:

ريسلمانيا السبت (الأول من أبريل)