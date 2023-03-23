موعد وأبرز نزالات ريسلمانيا 39
اقترب موعد عرض ريسلمانيا 39 للمصارعة الحرة للمحترفين WWE مع إقامة العديد من النزالات المثيرة، وأبرزها مواجهة رومان رينز حامل اللقب العالمي أمام كودي رودز.
ويسعى رينز لمواصلة مسيرته في مواجهة كودي رودز الذي يأمل في تحقيق حلمه أخيرًا بالفوز بلقب العالم.
وفي ما يلي بعض التفاصيل عن عرض ريسلمانيا 39 وفقا لموقع " dazn".
كم عدد الليالي في عرض ريسلمانيا 39؟
ريسلمانيا 39 ليلتان يوم السبت الأول من أبريل/ نيسان والأحد الثاني من الشهر ذاته. وهو أكبر عروض WWE المزدحمة التي تستمر على يومين من العرض منذ ريسلمانيا 36 في 2020.
كيف تشاهد عرض ريسلمانيا 39؟
في الولايات المتحدة عن طريقة الدفع مقابل المشاهدة.
في كل مكان ما عدا الولايات المتحدة: شبكة WWE وشاهد.نت
أين سيقام عرض ريسلمانيا 39؟
سيقام ريسلمانيا 39 في استاد سوفي في إنغلوود بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ما المباراة الرئيسية في ريسلمانيا 39؟
تم تأكيد مواجهة رومان رينز حامل اللقب العالمي في المصارعة الحرة للمحترفين أمام كودي رودز في الليلة الثانية، وبالطبع هذه ستكون الحدث الرئيسي للعرض. وأبرزت تقارير صحفية أن مواجهة شارلوت فلير ضد ريا ريبلي على لقب السيدات في "سماكداون" ستكون الحدث الرئيسي في الليلة الأولى، لكن هذا لا يزال غير مؤكد في الوقت الحالي.
وفيما يلي أبرز نزالات ريسلمانيا 39:
ريسلمانيا السبت (الأول من أبريل)
سيث رولينز ضد لوغان بول
ريسلمانيا الأحد (الثاني من أبريل)
رومان رينز ضد كودي رودز على لقب WWE العالمي.
مباريات أخرى لكن دون تأكيد موعدها ما إذا كانت في الليلة الأولى أو الثانية.
شارلوت فلير ضد ريا ريبلي، مباراة فردية على لقب WWE سماكداون للسيدات.
بيانكا بيلير ضد أسوكا مباراة فردية على لقب WWE (راو) للسيدات.
بروك ليسنر ضد أوموس
غونتر ضد درو ماكنتاير ضد شيموس، في مباراة ثلاثية على لقب إنتركونتيننتال WWE
أوستن ثيوري ضد جون سينا على لقب الولايات المتحدة WWE
تريش ستراتوس وليتا وبيكي لينش ضد فريق داميدج CTRL
إيدج ضد فين بالور في مباراة هيل إن ذا سيل
براون سترومان وريكشيت ضد ذا ستريت بروفيتس ضد ألفا أكاديمي ضد ذا فايكينغ رايدرز.
أوسوس ضد كيفن أوينز وسامي زين على ألقاب فريق WWE.