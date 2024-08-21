الكشف عن فحوى أوّل اجتماع للرئيس المؤقت للاتحاد التونسي لكرة القدم

استقبل رئيس لجنة التسوية في الاتحاد التونسي لكرة القدم كمال إيدير مساء الأربعاء الرئيس المؤقت للنجم الساحلي زبيربية وعضوي مجلس الهيئة التسييرية لطفي سليمان وعادل قنون.

وبعد يوم من بداية عمل لجنة التسوية التي تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاية الأسبوع، شكلت وضعية النجم الساحلي، بطل الدوري للموسم قبل الماضي، أول ملف في جدول أعمال اللجنة.

وقال اتحاد الكرة التونسي في بيان نشره اليوم على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "زبير بية قدم خلال لقائه بأعضاء الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد التهاني على الثقة التي منحهم إياها الاتحاد الدولي للعبة كما أطلعهم على آخر استعدادات النادي لانطلاقة الموسم الجديد وكذلك الاحتفال بالذكرى المائوية لتأسيس النادي.

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وتابع البيان أن كمال ايدير رئيس المجلس المؤقت للاتحاد تحادث مع زبير بية حول الوضعية الراهنة للنجم، مؤكدا له أن الاتحاد سيكون في خدمة كل الأندية التونسية و أن العمل سيكون مشتركا بين جميع الأطراف لأجل مصلحة كرة القدم في البلاد.

ويعيش النجم الساحلي، الذي تأسس في العام 1925 أزمة ديون خانقة أدت إلى تراجع النتائج وتسليط عقوبة المنع من التعاقدات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتسببت الأزمة المالية في استقالة رئيس النجم عثمان جنيح، كما استقال رئيس الهيئة التسييرية المؤقتة فهمي النيفر في يوليو الماضي بعد شهرين فقط من تعيينه.