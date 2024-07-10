حققت إدارة فنربخشة التركي تقدمًا مهمًّا، فيما يتعلق بالمفاوضات لضم 3 نجوم من النادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Fanatik"، فإن مسؤولي فنربخشة قد دخلوا سباق الأندية المهتمة بضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، جناح النادي الأهلي السعودي.

وأضافت أن الوكالة الخاصة باللاعب البرازيلي على علاقة جيدة برئيس نادي فنربخشة؛ ما يسهم في تقدم المفاوضات.

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وذكرت الصحيفة، أن إدارة "الراقي" وافقت أيضًا على انضمام التركي ميريح ديميرال، إلى النادي التركي، الذي يرغب في ضمه إلى تشكيلته بالموسم الجديد.

يذكر أن ميلان الإيطالي، دخل خلال الساعات الماضية سباق المنافسة للتعاقد مع ديميرال، بالميركاتو الصيفي الجاري.

في حين وافق الفرنسى الآن سان ماكسيمين، نجم الأهلي، على تخفيض راتبه إلى 7 ملايين يورو، حيث سيقدم فنربخشة 4.5 مليون يورو، ويدفع "الراقي" 2.5 مليون يورو من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

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وانضم ماكسيمين صاحب الـ27 عامًا، إلى صفوف الأهلي السعودي قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف العام الماضي، ويتبقى من عقده عامان مع النادي الجداوي.

وشارك آلان ماكسيمين في 31 مباراة برفقة فريق الأهلي السعودي بكافة البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.