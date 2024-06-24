أحمد رفعت يتحدث عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة.. وموقف عودته للملاعب
تحدث أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن تفاصيل أزمة مرضه الأخيرة ودخوله في غيبوبة خلال إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز.
وسقط أحمد رفعت على الأرض في الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب.
وتم نقله إلى المستشفى سريعا واستمر بها فترة قبل أن يستعيد وعيه ويستفيق.
وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية: "لا أتذكر كيف سقطت ولا أتذكر المباراة ولا المنافس الذي كنا نلعب ضده ولا التاريخ ولا اليوم ولا أي شيء لأني ظللت لفترة على جهاز تنفس صناعي، رأيت بعد ذلك فيديو سقوطي ولكن لا أعرف ماذا حدث".
وأضاف: "الأطباء أخبروني أن ما حدث معي أمر صعب إذا حدث لأي شخص وأسبابه نفسية بسبب ظروف شخصية صعبة مررت بها في الفترة الماضية لابتعادي عن كرة القدم لأسباب لا يعرفها أحد، وأنا لا أحصل على منشطات أو مكملات غذائية كما تردد وأجريت عدة تحاليل بالطبع، ولكن أتذكر الظروف القاسية قبل المباراة وهو أمر لا يمكن تحمله وهو أمر له علاقة بالكرة وشغلنا، كما أن ما حدث ليس له علاقة بالصيام".
وشدد رفعت: "أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني ما زالت صغيرة وأنا قادر على فعل هذا، الدكتور قال لي ستعود للعب مرة ثانية، وتابعت ما حدث لأريكسن، نجم منتخب الدنمارك، في وقت سابق وحالته كانت مشابهة لحالتي الصحية".
وأشار: "هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي، وأستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية، وما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة فهي معتادة لكنه أمر صعب".
من جانبه، كشف أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج لرفعت، موقف اللاعب من العودة إلى الملاعب من جديد.
وقال عيسي في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب تحديد موعد عودة أحمد رفعت للملاعب من جديد خلال الوقت الحالي".
وأضاف: "أحمد سيخضع لتقييم طبي دقيق خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، بعدها سيتم تحديد موقفه من العودة إلى الملاعب من عدمه".
وتابع: "أحمد رفعت خضع إلى عملية تركيب دعامتين في القلب خلال الأيام القليلة الماضية تحت إشرف طبيب إيطالي، بسبب معاناته من ضيق في الشريان التاجي".
وأردف: "اللاعب أخبرني عن معاناته من ظروف نفسية عنيفة وقاسية لفترة طويلة وصلت لعدة أسابيع، قبل تعرضه لتلك الأزمة الصحية العنيفة، وكانت سببا رئيسا في تلك الوعكة الصحية التي تعرض لها".