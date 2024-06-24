أحمد رفعت يتحدث عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة.. وموقف عودته للملاعب

تحدث أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن تفاصيل أزمة مرضه الأخيرة ودخوله في غيبوبة خلال إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز.

وسقط أحمد رفعت على الأرض في الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وتم نقله إلى المستشفى سريعا واستمر بها فترة قبل أن يستعيد وعيه ويستفيق.

وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية: "لا أتذكر كيف سقطت ولا أتذكر المباراة ولا المنافس الذي كنا نلعب ضده ولا التاريخ ولا اليوم ولا أي شيء لأني ظللت لفترة على جهاز تنفس صناعي، رأيت بعد ذلك فيديو سقوطي ولكن لا أعرف ماذا حدث".

وأضاف: "الأطباء أخبروني أن ما حدث معي أمر صعب إذا حدث لأي شخص وأسبابه نفسية بسبب ظروف شخصية صعبة مررت بها في الفترة الماضية لابتعادي عن كرة القدم لأسباب لا يعرفها أحد، وأنا لا أحصل على منشطات أو مكملات غذائية كما تردد وأجريت عدة تحاليل بالطبع، ولكن أتذكر الظروف القاسية قبل المباراة وهو أمر لا يمكن تحمله وهو أمر له علاقة بالكرة وشغلنا، كما أن ما حدث ليس له علاقة بالصيام".