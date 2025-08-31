كاتس: تم القضاء على المتحدث باسم حماس "أبو عبيدة" في غزة

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

فريق مانشستر سيتيالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 12:29 م

يلعب فريق مانشستر سيتي مباراته الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، إذ يلاقي خصمه برايتون.

وافتتح مانشستر سيتي الموسم بفوز أمام وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

 في المقابل، تعادل برايتون أمام فولهام بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم تغلب على إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

ويمتلك مانشستر سيتي 3 نقاط من فوز واحد ويتواجد بالمركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما برايتون فيحتل المركز 18 ولديه نقطة واحدة.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور المقبلة تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في البريميرليغ:

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 9: انفراد ضائع من هالاند.

الدقيقة 15: هدوء في أحداث المباراة.

الدقيقة 19: حارس مانشستر سيتي يتصدى لتسديدة خطيرة من نيتوما لاعب برايتون.

