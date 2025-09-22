جيسوس يتخذ قرارا مفاجئا قبل مباراة الاتحاد السعودي

اتخذ جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارا مفاجئا قبل مواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين يوم الجمعة.

وتعد المباراة بين النصر والاتحاد مهمة للغاية في سباق المنافسة على الصدارة؛ إذ يتصدر "العالمي" جدول الترتيب بـ9 نقاط بعد 3 جولات، ويأتي خلفه "العميد" بالرصيد نفسه ولكن الأول يتصدر بفارق الأهداف، لذا يعد جيسوس للمباراة بشكل قوي للغاية.

واتخذ جيسوس قرارا أوليا بإقامة معسكر تدريبي قصير في جدة عقب مواجهة فريق جدة في بطولة كأس الملك، مساء الثلاثاء، تأهباً للقاء الاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي والمقرر إقامته الجمعة؛ وذلك بسبب قصر الفترة الزمنية الفاصلة بين المباراتين وعدم جدوى العودة إلى الرياض.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن المدرب البرتغلاي يعتزم الاستعانة بالحارس البرازيلي بينتو في مواجهة الكأس، على أن يمنح الثقة للحارس راغد النجار في لقاء الاتحاد، بينما سيخضع الحارس نواف العقيدي لبرنامج تأهيلي يتضمن تدريبات خاصة وجلسات علاجية لتجهيزه للاستحقاقات المقبلة.

وشارك راغد النجار، في الانتصار العريض 5-1 على جاره الرياض، في ثالث جولات الدوري السعودي.