أول رد من وفاء عامر حول قضية سرقة أعضاء إبراهيم شيكا (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية وفاء عامر عن أسرار علاقتها باللاعب الراحل إبراهيم شيكا الذي توفي أخيرًا بعد صراع مرير مع المرض في شهر أبريل الماضي.

ودافع إبراهيم شيكا عن قميص نادي الزمالك في قطاع الناشئين بجانب طلائع الجيش قبل أن يتعرض إلى مرض السرطان الذي أنهى مشواره الكروي.

وقالت وفاء عامر عبر قناة أون إن علاقتها مع اللاعب الراحل بدأت يوم 31 أكتوبر 2024، موضحة أن الأخير حكى لها تفاصيل قصة حياته ومعاناته في بداية رحلته مع كرة القدم.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الصحفيين تواصلوا معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التدخل لعلاج لاعب سابق في نادي الزمالك وهو إبراهيم شيكا، في ظل معاناته من مرض السرطان.

وأضافت: "وجدت شعر إبراهيم شيكا وقتها كثيفًا وهو ما جعلني أشك أنه يقوم بالنصب وليس مريضاً بالفعل، وأرسلت التقارير الطبية التي أرسلها لي إلى أحد الأطباء وأكد أنه يعاني من مرض شديد وكان بحاجة لتحويل مسار في المعدة في وقت مبكر ولكنه رفض بسبب ممارسة كرة القدم".

وتابع: "لم أحضر إلا العملية الجراحية الأخيرة التي تعرض لها وكان يقوم بالتغيير على الجروح عقب العملية في منزلي، وقام بتصوير مقطع فيديو عبر تيك توك".

وأكدت أن الجرح الذي تعرض له إبراهيم شيكا كان بسبب هذه العملية وليس سرقة الأعضاء كما يدعي البعض، موضحة أنها لن تتنازل عن حقوقها وواثقة بالقضاء المصري وعدالته.