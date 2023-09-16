تسديدة كريستيانو رونالدو تصطدم بمصور في مباراة النصر والرائد (فيديو)

فوز النصر

وتغلب نادي النصر 3/1 على مضيفه الرائد في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما 1/0 بعدما سجل له المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفا في الدقيقة 45+1 بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية مذهلة من خارج منطقة الجزاء.

ووقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالث أهداف النصر في الدقيقة 78 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز 4 مرات وخسر مرتين.

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ويتقدم رونالدو بهدفين على سالم الدوسري نجم الهلال الذي سجل 6 أهداف، كما سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني زميل رونالدو 6 أهداف.