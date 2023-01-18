وشم باسم كريستيانو رونالدو على ظهر مشجع هندي (صور)
أظهر أحد مشجعي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الجديد بفخر تقديره للنجم البالغ عمره 37 عاما من خلال رسم رقم قميصه على ظهره.
ورسم المشجع المهووس وشما عملاقا على ظهره باسم رونالدو ورقم قميصه المفضل وكرة القدم تغطي ظهره بالكامل.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المواطن الهندي بارثيبان نشر صورا للوشم الضخم في مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام الشهر الماضي.
وقال الرجل البالغ من العمر 28 عامًا لبرنامج "نيوز فلاش" في مقابلة: "أنا من عائلة من الطبقة المتوسطة ولدي أخ أصغر. أحب الرياضة وأتابع كرة القدم والكريكيت من وقت لآخر. ألعب كرة القدم والكريكيت والكرة الطائرة. كان حلمي أن أصبح جنديًا في الجيش الهندي، لكنني تركت المدرسة؛ لم أستطع مواصلة تعليمي بعد الثانوية. بسبب ذلك، لم أستطع الاستمرار في متابعة حلمي".
وأضاف: "أنا معجب للغاية برونالدو؛ أحب أسلوبه وعمله الشاق. هو أيضًا جاء من عائلة من الطبقة المتوسطة ويمكنني أن أتواصل معه. يعجبني كثيرا لذلك قررت أن أرسم على ظهري اسمه ورقمه".
وتابع المشجع الهندي: "أعرف أن رونالدو لا يحب الوشم، لكني قمت بالوشم لنفسي وشعرت بالحزن عندما خسرت البرتغال في كأس العالم (في دور الثمانية من المغرب). كنت متأثراً عندما بكى. لقد نشرت مقطع الفيديو الخاص بالوشم على إنستغرام وشاركته مع بعض الصفحات. لقد انتشر بشكل كبير، وهو ما لم أكن أتوقعه تمامًا".
وعن حلمه، قال بارثيبان: "أتمنى أن أتمكن يومًا ما من مقابلة رونالدو شخصيًا. حتى ذلك الحين أعمل بجدية من أجل عائلتي ونفسي".