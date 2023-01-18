وشم باسم كريستيانو رونالدو على ظهر مشجع هندي (صور)

وقال الرجل البالغ من العمر 28 عامًا لبرنامج "نيوز فلاش" في مقابلة: "أنا من عائلة من الطبقة المتوسطة ولدي أخ أصغر. أحب الرياضة وأتابع كرة القدم والكريكيت من وقت لآخر. ألعب كرة القدم والكريكيت والكرة الطائرة. كان حلمي أن أصبح جنديًا في الجيش الهندي، لكنني تركت المدرسة؛ لم أستطع مواصلة تعليمي بعد الثانوية. بسبب ذلك، لم أستطع الاستمرار في متابعة حلمي".

وأضاف: "أنا معجب للغاية برونالدو؛ أحب أسلوبه وعمله الشاق. هو أيضًا جاء من عائلة من الطبقة المتوسطة ويمكنني أن أتواصل معه. يعجبني كثيرا لذلك قررت أن أرسم على ظهري اسمه ورقمه".