يوكيتش يقدم أداء تاريخيا ويقود ناجتس للفوز على هيت في المباراة الثالثة بالسلسلة

وفي ليلته التاريخية أصبح يوكيتش أول لاعب على الإطلاق يسجل على الأقل 30 نقطة و20 متابعة و10 تمريرات حاسمة في مباراة بنهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وسجل يوكيتش 12 من 21 رمية وقام بحائطي صد، ليعوض دنفر خسارته على أرضه في المباراة الثانية بالسلسلة التي تتكون من 7 مباريات.

من جهته، سجل موراي أعلى رصيد من النقاط (34 نقطة) و(10) متابعات و(10 تمريرات) حاسمة لناجتس الذي هيمن على اللقاء.