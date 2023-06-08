يوكيتش يقدم أداء تاريخيا ويقود ناجتس للفوز على هيت في المباراة الثالثة بالسلسلة
قاد النجم نيوكلا يوكيتش فريقه دنفر ناجتس لفوز مهم على مضيفه ميامي هيت 109/94 ليتقدم 2/1 في مباريات السلسلة التي تتكون من 7 مباريات في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.
وسجل يوكيتش إحصائيات تاريخية عندما أحرز 32 نقطة و21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، فيما حقق جمال موراي ثلاثة أرقام مزدوجة في فوز دنفر ناجتس على مضيفه ميامي هيت.
وفي ليلته التاريخية أصبح يوكيتش أول لاعب على الإطلاق يسجل على الأقل 30 نقطة و20 متابعة و10 تمريرات حاسمة في مباراة بنهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA.
وسجل يوكيتش 12 من 21 رمية وقام بحائطي صد، ليعوض دنفر خسارته على أرضه في المباراة الثانية بالسلسلة التي تتكون من 7 مباريات.
من جهته، سجل موراي أعلى رصيد من النقاط (34 نقطة) و(10) متابعات و(10 تمريرات) حاسمة لناجتس الذي هيمن على اللقاء.
وأحرز كريستيان برون 15 نقطة، وأضاف آرون جوردون 11 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة لدنفر.
وسجل جيمي باتلر 28 نقطة، وأضاف بام أديبايو 22 نقطة و17 متابعة لميامي هيت الذي تأخر بما يصل إلى 21 نقطة.
جدير بالذكر أن المباراة الرابعة في السلسلة ستقام مساء الجمعة المقبل في ميامي.