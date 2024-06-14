نجم بيراميدز يوضح حقيقة البكاء بسبب أزمة محمد صلاح
أوضح مصطفى فتحي نجم بيراميدز حقيقة دخوله في نوبة بكاء بعد تسجيله هدف لفريقه في لقاء سموحة بالدوري المصري.
وتغلب بيراميدز على سموحة بنتيجة 0-3 في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري المصري.
وضمن بيراميدز المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على سموحة حال اللجوء لترتيب الدور الأول للدوري المصري.
ونفى مصطفى فتحي نجم بيراميدز، ما تردد عن بكائه بعد إحرازه الهدف الثاني للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي.
وقال مصطفى فتحي للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه لم يبك متأثرا بأي شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركيني بلاتي توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه.
وقال نجم بيراميدز:" شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثواني محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل، وما أشيع عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة"
وترددت أنباء حول بكاء مصطفى فتحي لتأثره نفسيا بعدم مشاركته كبديل في لقاء منتخب مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.
وتردد وقتها أن محمد صلاح نجم منتخب مصر رفض التبديل لصالح مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.
ولكن منتخب مصر نفى هذا الأمر عبر بيان رسمي.