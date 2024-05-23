طاقم تحكيم إماراتي لكلاسيكو الدوري العراقي
كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي عن استعانة نظيرها العراقي، بطاقم تحكيم إماراتي لقيادة "كلاسيكو الدوري العراقي" بين فريقي القوة الجوية والزوراء التي ستقام في 27 من الشهر الحالي على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد في ختام مباريات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.
وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي بدوره، أن الطاقم الدولي المكون من عادل النقبي "حكم ساحة" وأحمد الراشدي "مساعد أول" وسبت عبيد "مساعد ثان" وعيسى خليفة "حكم فيديو" لإدارة المباراة التي ستجمع فريقي الزوراء والقوة الجوية.
وكان حكم الساحة الدولي عادل النقبي اختتم مؤخرًا مشاركته ضمن الطاقم الإماراتي الذي أدار مباراة العهد اللبناني وسنترال مارينرز كوست الأسترالي، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، التي أقيمت يوم 5 مايو الماضي على استاد السلطان قابوس في مسقط.
وطالبت إدارة القوة الجوية، مؤخرا في بيان رسمي الاتحاد العراقي واللجان المرتبطة والعاملة في دوري نجوم العراق، بضرورة تعيين أطقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات فريقها.
وتعد نتيجة المباراة مهمة للفريقين بسبب تقاربهما في الترتيب العام، إذ يقف القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 66 نقطة، ويليه الزوراء بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة، فيما يتصدر المسابقة فريق الشرطة برصيد 67 نقطة.