طاقم تحكيم إماراتي لكلاسيكو الدوري العراقي

كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي عن استعانة نظيرها العراقي، بطاقم تحكيم إماراتي لقيادة "كلاسيكو الدوري العراقي" بين فريقي القوة الجوية والزوراء التي ستقام في 27 من الشهر الحالي على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد في ختام مباريات الجولة 31 من دوري نجوم العراق.

وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي بدوره، أن الطاقم الدولي المكون من عادل النقبي "حكم ساحة" وأحمد الراشدي "مساعد أول" وسبت عبيد "مساعد ثان" وعيسى خليفة "حكم فيديو" لإدارة المباراة التي ستجمع فريقي الزوراء والقوة الجوية.