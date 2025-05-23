أنشيلوتي يكشف موقفه من "تدريب الأندية" بعد ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه لا يرغب في تدريب أي ناد آخر في المستقبل، إذ يستعد الإيطالي لمغادرة عملاق الدوري الإسباني بعد أربع سنوات ناجحة للغاية في ولايته الثانية.

وسيصبح المدرب السابق لبايرن ميونخ وميلان وتشيلسي (65 عاما) الذي يعد واحدا من أكثر المدربين تتويجا بالألقاب، مدربا للبرازيل بعد رحيله عن ريال مدريد في نهاية الموسم.

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وقال أنشيلوتي للصحفيين عندما سئل عما إذا كان يرغب في العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة عمله مع البرازيل "هذه أشياء لا أعرفها.. لا أشعر برغبة في تدريب ناد آخر بعد مدريد. هذا ما قلته وما زلت أؤكده. لا أعلم المستقبل. لكن الأهم هو تحقيق نتائج جيدة مع البرازيل.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأن لدي الفرصة لأظل وفيا لريال مدريد دون تدريب فريق آخر، والانضمام إلى منتخب البرازيل صاحب التاريخ العريق، بطل العالم خمس مرات. إنه تحد رائع، لكنني أستمتع بالتحضير لكأس العالم مع البرازيل".

وتشمل إنجازاته مع ريال مدريد ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسبانية، ولقبين في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبية، ولقبًا واحدًا في كأس القارات للأندية.

ومع ذلك، يبدو أن ريال مدريد سينهي الموسم الحالي دون أي لقب.

ويستضيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني منافسه ريال سوسيداد في المركز الـ11 غدا السبت في مباراته الأخيرة هذا الموسم.

وستكون المباراة هي الأخيرة أيضا للاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق.

وسيغادر مودريتش (39 عاما)، اللاعب الأكثر تتويجا مع النادي والفائز بالكرة الذهبية عام 2018، مدريد بعد كأس العالم للأندية.

وقال أنشيلوتي: "أتأثر عاطفيا بسرعة كبيرة. سيكون يوما مليئا بالمشاعر. إذا بدأت بالبكاء، فلا مشكلة.. سيكون من الرائع أن أشارك (اليوم الوداعي لي) مع مودريتش... الذي كان سندا رائعا في هذه المرحلة مع مدريد. هو شخص رائع، أسطورة. سيكون من الرائع أن أودعه".