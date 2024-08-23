يستهل أهلي جدة مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الجمعة بمواجهة نادي العروبة، الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويتطلع الأهلي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، خلف الهلال البطل، والنصر، الوصيف، إلى العودة إلى الواجهة والمنافسة بقوة على الألقاب وذلك بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز والمهاجم البرازيلي فيرمينهو، فضلا عن باقي ركائزه مثل حارس مرمى المنتخب السنغالي إدوارد ميندي وفرانك كيسي وميريج ديميريل.

وكان الأهلي بدأ الموسم الجديد الأسبوع الماضي، بخوض كأس السوبر السعودي، عندما اكتفى بمباراة وحيدة في نصف النهائي وتوديع السباق بركلات الترجيح أمام الفائز باللقب (لاحقا) الهلال.

ويعول المدرب الألماني ماتياس يايسله على تشكيلة مثالية في المباراة الافتتاحية للدوري، تضم كل نجوم الفريق بقيادة رياض محرز، وذلك من أجل تحقيق انطلاقة واعدة في الموسم الجديد تضمن له منافسة الكبار على اللقب.

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

ميندي ـ ديميريل ـ مجرشي ـ الجهني ـ إيبانيز ـ الحريجي ـ كيسيه ـ رياض محرز ـ فيرمينو ـ فيفا ـ دارسي.

أما العروبة، الذي حقق في أعقاب موسم 2023 ـ 2024 الصعود للدوري الممتاز، فسيعمل في أول مباراة صعبة خارج قواعده على الخروج بنتيجة إيجابية، خصوصا أنه يعرف أن المنافس يعد من المنافسين الأوائل على اللقب.

ويدخل العروبة المباراة بالتشكيلة التالية:

كوكي ـ الحنيطي ـ الشويش ـ العنزي ـ فهد الزبيدي ـ المقاطي ـ كارلو موهار ـ الرشيدي ـ إبراهيم الزبيدي ـ غودموندسون ـ إيمانويل بواتينغ.

وتقدم إرم نيوز في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والعروبة في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي:

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